Questi 5 artisti hanno fatto lo stile originale dei loro manga

L'industria dei manga è così grande che spesso è difficile spiccare. Tuttavia, ci sono, fra tanti altri estremamente talentuosi, 5 autori che hanno saputo farsi strada in questo tortuoso mondo con il loro grande talento nel disegno. Hanno offerto opere originali ai loro lettori e resteranno per sempre nella storia dei manga.

Sono diversi i mangaka che potrebbero essere nominati in questa lista: tuttavia, questi nomi spiccano per aver offerto qualcosa di diverso dallo stile classico dei manga.

Il fumettista Tite Kubo è riuscito a ricevere la notorietà che merita un artista del suo calibro grazie al suo manga Bleach. Con sfondi minimalisti e un netto contrasto fra bianco e blu, il suo stile si discosta da quello tradizionale dei fumetti.

C'è chi ama particolarmente le storie horror e chi le diserta, ma il talento di Junji Ito nel creare tavole spaventose non può essere negato. Ha una capacità nel riprodurre qualsiasi soggetto in qualcosa di inquietante e tutto questo è dato dalla sua abilità nel chiaroscuro. Non solo, sa disegnare mostri raccapriccianti in modo eccezionale.

Kohei Horikoshi ha seguito le orme di diversi manga shonen come Naruto, One Piece e Dragon Ball per creare il suo My Hero Academia, una storia di supereroi che mischia l'azione a tanta commedia e drammaticità. Da grande appassionato di racconti di supereroi e soprattutto dei fumetti Marvel e DC, Horikoshi ha partorito un'opera originale ricca di combattimenti mozzafiato e di personaggi originali e con design accattivanti. I villain di My Hero Academia, secondo alcuni, sono i più interessanti e studiati.

Hirohiko Araki ha un rapporto unico con il proprio pubblico, diventato suo fan dopo la lunga serie Le Bizzarre Avventure di JoJo. Araki è un grande amante della cultura pop e della storia dell'arte italiana e i riferimenti presenti nel suo JoJo sono molteplici. Offre uno stile di disegno riconoscibile, seppur basato su quello dei manga di Ken il Guerriero, e delle storie originali e avvincenti.

Il creatore di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, è uno degli mangaka che solo ultimamente i fan hanno imparato a conoscere. Nonostante ciò è riuscito a guadagnare molti riconoscimenti grazie al suo manga che presenta personaggi a dir poco brutali e sinisti, ma estremamente originali e ben rappresentati.