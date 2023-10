10 cose che forse non sai su Eiichiro Oda, creatore di One Piece

Sapete proprio tutto riguardo Eiichiro Oda, autore di One Piece? Questa serie di manga, nata per la prima volta nel 1997 attraverso il Weekly Shonen Jump di Shueisha, l'ha reso famoso in tutto il mondo, grazie ovviamente al suo talento e alla sua dedizione per l'opera stessa.

Sin dalla sua infanzia, il sogno di Eiichiro Oda era proprio diventare un mangaka di successo. Sin da quando aveva quattro anni aveva espresso il desiderio di lavorare nel settore ed essere un fumettista acclamato in tutto il mondo, e sembra proprio che ci sia riuscito! Il suo primo lavoro, Wanted!, è uscito quando aveva 17 anni, molto presto per un fumettista giapponese, ma gli è valsa la possibilità di realizzare successivamente One Piece.

Oltre ad essere un amante di fumetti, Oda ha anche una grande passione per la musica. Questo l'ha dimostrato anche in One Piece, come con il personaggio di Brook Benton. Non solo, visto l'amore che prova nei confronti di Eminem ha anche dedicato il personaggio di Enel in suo onore.

Oda non disdegna le sue origini. L'autore proviene da Kumamoto, uno splendido sito storico situato sull'isola di Kyushu, Quando Kumamoto fu colpita da due terremoti nel 2016, Oda fece del suo meglio per ricostruire la città, donando 800 milioni di yen al Kumamoto Revival Project. Ha anche realizzato diverse opere d'arte per tutti i cittadini.

Come vi avevamo già raccontato in un precedente articolo, il modo in cui Eiichiro Oda ha conosciuto sua moglie è molto particolare. Infatti, la sua attuale moglie era una cosplayer di Nami nello spettacolo teatrale di One Piece. Dopo due anni di frequentazione, la coppia si sposò nel 2004 ed ebbe due figlie insieme. Anche se vivono in due case separate a causa dell'intensità del suo lavoro, sono ancora innamorati come quando erano giovani.

Proprio riguardo l'intensità del lavoro di Eiichiro Oda, lui ha una tipica giornata lavorativa estremamente faticosa. Inizia alle 5 del mattino e non termina prima delle 2 del mattino. Raramente dorme più di quattro ore al giorno e lavora fino a 20 ore di fila. Anche i giorni liberi e le vacanze sono una rarità nella vita di Oda, fatta eccezione per le vacanze occasionali che fa con la sua famiglia. Nonostante questo ritmo così asfissiante, non fa affidamento su nessun assistente.

Oda non ha mai nascosto di essersi fortemente ispirato a Dragon Ball per creare la sua opera. Non c'è da stupirsi visto che lo shonen di Akira Toriyama ha buttato le basi per tutti i manga shonen successivi.

Sin dall'uscita del volume 4 di One Piece, Eiichiro Oda ha mantenuto la tradizione di rispondere alle domande dei fan in una rubrica di fine volume conosciuta come SBS — Shitsumon o Boshu Suru. Queste curiosità che rilascia l'autore variano da spiegazioni serie sulla tradizione e sui personaggi della storia a battute bizzarre e non convenzionali e speculazioni sciocche.

Molti fan di One Piece si divertono a notare i cameo di un personaggio in particolare, Pandaman. Quest'uomo con la testa di panda appare spesso sullo sfondo in alcuni momenti particolari della serie, ma molti non sanno che è un personaggio che Oda ha presentato ad un concorso per il manga Kinnikuman ed è anche apparso in un capitolo.

Quando si tratta di eroi, Oda ammette che Rufy è, prevedibilmente, il suo personaggio preferito, sebbene abbia anche un debole per Gaimon. Tuttavia, l'antagonista preferito di Oda è Buggy e anche il potere che gli ha donato il suo frutto del diavolo, il Puzzle Puzzle, è sicuramente un'abilità che vorrebbe anche nella realtà.

Da anni i fan attendono di scoprire cosa sia il famigerato One Piece. Come afferma l'autore, ha già idea di come terminerà la serie.