10 cose che non sai su Gege Akutami, autore di Jujutsu Kaisen

Quasi tutti hanno sentito parlare di Jujutsu Kaisen, in particolar modo negli ultimi giorni con la nuova seconda stagione ma potrebbero non avere familiarità con l'autore della serie, Gege Akutami. Tuttavia, è decisamente comprensibile, visto quanto il fumettista sia riservato circa la propria vita.

Sembra assurdo, eppure non ci sono foto del viso di Gege Akutami nel web e nessuno conosce la sua identità aldilà del proprio cosplay di Mechamaru, unica volta in cui si è effettivamente mostrato in una trasmissione televisiva. Alcuni fan hanno anche dei dubbi sul sesso dell'autore, ma dal momento che egli stesso ha affermato di aver frequentato una scuola privata di soli uomini, sembra essere appurato che sia maschio. Come si può immaginare, questo non è il vero nome dell'autore e chissà se lo scopriremo mai.

Ovviamente, com'è possibile vedere da Jujutsu Kaisen, Gege è un grandissimo appassionato dell'occulto , tanto da aver basato studi e ricerche a riguardo. Al contrario, Akutami odia Gojo . Ebbene sì, il personaggio più amato di JJK è anche il più disprezzato del suo creatore, che per un proprio errore è stato costruito come "fin troppo forte" e dunque molto difficile da abbattere.

La vita di Gegè ha influenzato in modo significativo la sua opera: la serie è fortemente ispirata a Bleach . Inoltre, il cognome di Yuji prende ispirazione dal nome di un suo compagno di classe, "Itadori", che faceva riferimento ad una speciale erba curativa. La scelta non è un caso dal momento che trasmette l'idea di una persona pronta ad aiutare il prossimo.

Inoltre, Akutami è parzialmente daltonico e questo giustifica il motivo per il quale il nostro protagonista spesso passa ad avere i capelli castani ad averceli rosa, ma questo particolare viene ovviato nella serie dove Itadori ha ufficialmente i capelli leggermente rosati.

Sebbene sia molto forte la somiglianza parlando fra Gojo e Kakashi , Gege si è ispirato ad altri due personaggi di Naruto per costruire due dei suoi beniamini: stiamo infatti di Naruto e Sasuke che hanno liberamente influenzato Yuji e Megumi, non solo nei loro temperamenti ma anche nei loro abiti.

Prima di JJK, quest'autore ha pubblicato ben quattro opere one-shot prima che una propria storia avesse il successo meritato. Gege Akutami ha espressamente rivelato di non voler ricorrere al fan service nelle proprie opere e di creare personaggi femminili astuti e indipendenti, distanti dalle classiche eroine degli shonen, spesso troppo sessualizzate.