10 cose che non sai su Hirohiko Araki, autore de Le bizzarre avventure di JoJo

Quando si nomina l'autore Hirohiko Araki non è possibile non pensare alla sua opera più grande e duratura, Le bizzarre avventure di JoJo. Il creatore di questo franchise è affascinante e stimolante e i fan dovrebbero assolutamente imparare qualcosa in più su di lui!

Primo fra tutti, l' Italia ha avuto un ruolo importante nell'influenzare l'opera di Araki e non solo nelle sue ambientazioni : in particolare, le statue rinascimentali italiane, in particolare l'Apollo e Dafne dello scultore Gian Lorenzo Bernini, hanno influenzato gli stand della serie.



I l fumettista di JoJo si è ispirato al classico shonen Fist of the North Star, qui noto con il nome di Ken il guerriero , di Tetsuo Hara e Buronson e soprattutto da star del cinema dell'epoca, tra cui Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone per creare personaggi e ambientazioni.

Tuttavia, i primi lavori di Araki , come Cool Shock BT e Poker Under Arms, avevano immagini più fumettistiche e mancavano di eroi corpulenti e appassionati. I colori brillanti presenti nelle illustrazioni del creatore sono stati inoltre ispirati da un artista del '900, il post-impressionista Paul Gauguin .

Il quinto arco narrativo de Le bizzarre avventure di JoJo, intitolato Vento Aureo , ha messo a dura prova il creatore per i temi che avrebbe voluto affrontare . Araki voleva fare di Pannacotta Fugo un traditore della squadra di Bruno e Giorno, ma secondo quanto riferito, Araki non poteva sopportarlo e cambiare idea.

Quando ancora l'autore era un giovane uomo alle prime armi nel mondo dei manga, stava per presentare il proprio lavoro alla Shogakukan: tuttavia, cambiò idea dopo aver visto l'enorme quartiere generale intimidatorio e optò, d'impulso, per la Shueisha dall 'aspetto più accogliente. Una scelta presa alla leggera che ha cambiato per sempre le proprie sorti.

Faccio conoscere Hirohiko Araki perché "non invecchia mai", ma lui ha svelato di avere una passione innata per l'esercizio fisico . Sfortunatamente, il superlavoro e il burnout sono comuni nell'industria dei manga e degli anime, ma il creatore di JoJo ha trovato un sano ed efficace equilibrio tra lavoro e vita privata che lo ha tenuto in gioco per decenni ormai.

Per chi volesse imparare a scrivere un manga da questo eccezionale maestro, non c'è da preoccuparsi visto che esiste un manuale esattamente scritto da lui, intitolato Manga in Theory and Practice e pubblicato nel 2017.