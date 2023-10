10 cose che forse non sai su Junji Ito, il maestro dell'horror giapponese

Universalmente riconosciuto come l'inequivocabile maestro dei manga horror, Junji Ito è amato in tutto il mondo per la sua eccezionale capacità di catturare attraverso l'arte le paure più inimmaginabili. Molti lo potrebbero conoscere per le sue opere di punta, ossia Tomie, Gyo o Uzumaki, ma c'è tanto altro da sapere su quest'autore.

Junji Ito nasce a Nakatsugawa, in Giappone, nel 31 agosto del 1963. Il suo interesse per l'horror è nato quando aveva soltanto 5 anni, quando le sue due sorelle maggiori lo introdussero ai manga horror di Kazuo Umezu e Shinichi Koga. Invece di sconvolgerlo, cosa molto plausibile data la tenera età, Ito ne rimase affascinato a tal punto che cominciò ad interessarsi ad ogni media horror.

L'ambiente in cui è nato ha fortemente influenzato le sue opere. Dai grilli che trovava nel capannone della sua famiglia agli stretti vicoli tra gli edifici in cui giocava a nascondino, gli elementi banali della vita di campagna si manifestano in modi terrificanti nei racconti di Ito.

Nonostante il suo interesse verso l'occulto e la sua passione nel creare manga, Junji Ito ha studiato per diventare odontotecnico. Dopo aver lavorato per alcuni anni nel campo, si è dato completamente alla realizzazione di fumetti. Come afferma egli stesso, le sue conoscenze in campo medico sono state essenziali per le sue opere.

Nonostante le sue opere così spaventosamente inquietanti, anche Junji Ito è una persona normalissima! Come si direbbe leggendo i racconti dedicati a Shoichi, l'autore in questione è un grande amante dei gatti. Esiste un'opera leggera e divertente in cui il mangaka parla della sua convivenza con la sua fidanzata e i suoi gatti chiamata Junji Ito's Cat Diary: Yon and Mu.

Junji Ito è stato il primo mangaka a vincere il premio Eisner come miglior scrittore/artista nel 2021, per le sue opere Remina e Venus in the Blind Spot. Gli Eisner Awards sono considerati il ​​riconoscimento più prestigioso nel settore dei fumetti. Inizialmente il premio era focalizzato sui creatori americani ma alla fine si è espanso a livello internazionale.

La storia dietro la creazione di Tomie è piuttosto tragica. L'idea di Tomie è nata dopo che Ito ha vissuto la morte di uno dei suoi compagni di classe. Da lì l'autore ha inventato il personaggio di Tomie, una ragazza apparentemente immortale che dovrebbe essere morta ma che ritorna nel mondo dei vivi come se nulla fosse accaduto.

Nonostante l'incredibile narrazione presente nella maggior parte dei manga di Ito, ammette che ideare una trama prima di sedersi a disegnare non ha mai fatto parte del suo approccio al lavoro. Invece, è influenzato da impressioni forti o immagini culminanti. Parte da un'idea spaventosa per scrivere la trama attorno ad essa.

L'unica opera che lo ha effettivamente tenuto impegnato nella sua creazione è stata Uzumaki, giustamente considerata una delle storie più inquietanti di Junji Ito. L'ispirazione per Uzumaki è venuta a Ito osservando da bambino il misterioso disegno di una zanzariera. Un elemento insolito per i media horror, poiché nei manga le spirali sono solitamente viste nelle commedie.

Il noto mangaka ha dichiarato più volte di non avere un forte interesse per i videogiochi. Tuttavia, è stato coinvolto nel videogioco Silent Hills della Kojima Productions. Essendo un grande amico di Hideo Kojima, Ito ha accettato di partecipare a quel progetto e anche al videogioco Death Stranding.

Anche se il nostro maestro dell'occulto rappresenta certi scenari davvero spaventosi e raccapriccianti, lui dichiara di non avere paure. In realtà, la più grande paura di Junji Ito è una assolutamente inaspettata, tuttavia è anche spaventato dagli squali (dopo aver visto il famoso film Lo Squalo), dalla guerra e dalla morte.