10 cose che forse non sai su Kohei Horikoshi, creatore di My Hero Academia

Kohei Horikoshi è il brillante creatore di My Hero Academia. Il fumettista ha saputo fondere le opere della Marvel con i classici manga shonen come Dragon Ball e Naruto per realizzare un'opera completamente nuova. Con la sua opera che sta per concludersi, ecco cosa sappiamo su Horikoshi che forse voi non conoscete!

Molti mangaka cominciano come assistenti, per imparare al meglio i segreti di questo mestiere. Ad esempio Eiichiro Oda, creatore di One Piece, ha lavorato come subordinato di Nobuhiro Watsuki, l'ideatore di Kenshin Samurai Vagabondo. Kohei Horikoshi, invece, è stato l'assistente del fumettista di Summer Time Rendering, Yasuki Tanaka.

Chi ha familiarità con la prima opera di Horikoshi, Crazy Zoo, avrà notato che alcuni personaggi sono stati presi e riadattati alla storia di My Hero Academia. Di altri personaggi, invece, ne sono stati prese solo le idee iniziali. Per chi volesse acquisire più familiarità con quest'autore, la lettura di Crazy Zoo è estremamente consigliata!

My Hero Academia, com'è stato anticipato precedentemente, è fortemente ispirato dagli shonen più popolari di tutti i tempi. Ciò che pochi sapranno è che il manga preferito di Horikoshi è Naruto, che è anche la serie a fumetti che secondo lui risalta di più del Big Trio.

Ciò che lo avrà reso più soddisfatto, nella sua carriera, è stato sicuramente ricevere i complimenti proprio dal creatore di Naruto, Masashi Kishimoto. L'autore ha speso alcune parole di apprezzamento verso My Hero Academia in una delle pagine del Weekly Shonen Jump.

Da grande appassionato anche della cultura pop occidentale e delle opere di supereroi della Marvel e DC, quest'artista ha lavorato per queste due etichette nella realizzazione di alcune copertine. Nel 2017 ha disegnato un poster in stile manga per Star Wars per promuovere il nuovo film in uscita.

Kohei Horikoshi ha rivelato di essere fortemente attratto dalle mani e, di conseguenza, adora realizzarle. Molti personaggi in MHA hanno alcuni quirk in cui è importante l'utilizzo delle mani, Shigaraki Tomura addirittura presenta un costume fatto interamente di mani!

Alcuni dei quirk dei ragazzi della 1-A e di altri personaggi sono stati consigliati proprio dai fan dell'autore, che agli albori della serie chiese consiglio per dei superpoteri da dare loro.

Kohei Horikoshi ha uno stile unico e inimitabile. Il fumettista dona una particolare enfasi al chiaroscuro, soprattutto alle chiazze di nero. Questo rende le sue tavole estremamente riconoscibili.

Diversi mangaka preferiscono non esporsi al pubblico e non rivelare il proprio molto, come per esempio Eiichiro Oda e Gege Akutami, il creatore di Jujutsu Kaisen. Allo stesso modo Horikoshi non si è mai mostrato senza una mascherina in volto che copre solo la sua bocca. Sul web è disponibile una sola foto del volto completo dell'autore!

L'autore di My Hero Academia ha inoltre raccontato di essere stato sempre un grande appassionato dell'arte in tutte le sue sfaccettature. Diventare un artista è stato proprio un obiettivo che si è posto nella sua vita.