10 curiosità su Akira Toriyama, il leggendario papà di Dragon Ball

I giorni passano e noi appassionati stiamo lentamente metabolizzando la triste notizia che Bird Studio ha comunicato al mondo intero l'8 marzo 2024. Il nostro amato maestro Akira Toriyama è morto, portandosi via un pezzo della nostra infanzia.

Conosciuto in ogni angolo del mondo per essere l'autore di Dragon Ball, il sensei è una delle personalità più influenti del manga e della cultura pop. Stiamo infatti parlando di un mangaka che ha dato vita a diverse altre opere importanti, come Dr. Slump e Sand Land, ma anche di un'artista importante per l'industria videoludica. Akira Toriyama è stato infatti il designer per Dragon Quest e Chrono Trigger. Il papà dello shonen moderno, ma un po' di tutti quanti noi, era però una persona molto riservata. Ecco dunque 10 curiosità su Akira Toriyama che potreste non conoscere.

Essendo il suo personaggio principale, in molti potrebbero pensare che sia Goku il personaggio preferito da Akira Toriyama. Ebbene, non è così. Calmo e silenzioso, forse proprio come lui, è Piccolo il Guerriero Z preferito dall'autore di Dragon Ball.

Akira Toriyama è una leggenda tra i mangaka, ma sapete che anche lui ha dovuto affrontare la sconfitta? Inizialmente la sua carriera ha affrontato numerosi bassi, ma Dr. Slump (1980) lo ha portato al successo.

Il maestro era un tipo abbastanza pigro. Sapete il motivo per cui Akira Toriyama ha disegnato il Super Saiyan con i capelli biondi, invece che neri? Ebbene, il maestro voleva risparmiare tempo e smetterla d'inchiostrare la chioma di Goku. A riguardo di ciò, comunque, Toyotaro ha smentito l'autore di Dragon Ball. Potrebbe dunque trattarsi di una burla del sensei per 'trollare' i suoi fan.

Come già detto, Toriyama era famoso per la sua pigrizia. Eppure, era dedito al lavoro come nessun altro e come egli stesso rivelò in delle interviste ha trascorso intere notti di fila dormendo a malapena 20 minuti in totale.

Sapete che con Dragon Ball Toriyama non voleva realizzare un battle shonen? Nei suoi piani iniziali, il maestro voleva essere l'artista di gag manga. Ciò lo si poteva comunque evincere già in Dr. Slump e negli albori di Dragon Ball. Fu il suo editore a convincerlo ad approcciarsi al battle shonen.

Molti mangaka cominciano la loro carriera poiché ispirati da autori del passato, oppure perché amanti del disegno. Akira Toriyama ha invece iniziato a disegnare manga poiché aveva bisogno di denaro. Stava comunque per smettere prima di aver raggiunto il successo. I suoi tentativi iniziali furono considerati dei flop, ma testardo e orgoglioso non mollò dopo quei primi fallimenti.

Akira Toriyama amava automobili e motociclette, come si può anche intuire dalle copertine dei volumi di Dragon Ball. Inoltre, l'autore di Dragon Ball era grande appassionato di Jackie Chan e dei suoi film sulle arti marziali. Avete letto l'emozionante omaggio di Jackie Chan alla scomparsa di Akira Toriyama?

Toriyama era davvero così tanto orgoglioso? Il disastroso Dragon Ball Evolution è uno dei motivi per cui Akira Toriyama è tornato a lavorare e a dare vita a Battle of Gods. Akira Toriyama ha vinto numerosi premi alla carriera, ma a causa della sua riservatezza non ha ritirato diverse medaglie. Un esempio è il "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres" francese, ritirato da Akio Iyoku.

