Ecco 10 curiosità che solo i fan accaniti di Dragon Ball conosceranno!

Ci sono molti fatti che la maggior parte delle persone non conosce riguardo Dragon Ball, un'opera leggendaria che ha segnato la storia dei manga. Tra questi il nome della Kamehameha che non è un'idea di Akira Toriyama. Quindi andiamo a vedere altri segreti che solo i fan storici del franchise conosceranno!

1-Gli androidi 19 e 20 erano stati pensati come main villain della loro saga. L'editor di Toriyama però, Kazuhiko Torishima, ha insistito per inserire personaggi più affascinanti e avvincenti come protagonisti dell'arco. Da lì nascono C-16, C-17, C-18 e Cell;

2- Dragon Ball e Dragon Ball Z sono due serie distinte per questioni di marketing. Mentre il manga prosegue ininterrottamente per 42 volumi, l'anime decide di porre uno spartiacque dopo l'episodio 153, dove si conclude il 23° Torneo Tenkaichi. Ci sarà poi un time-skip e da lì inizierà Z. L'idea di seprarare i due anime e rinominare il secondo aggiungendo una Z è stata un'idea di Torishima, che era convinto che una nuova serie avrebbe ricevuto più finanziamenti, promozioni e attenzione dal pubblico rispetto ad un proseguimento ininterrotto della precedente;

3- I capelli di Goku SSJ sono biondi per risparmiare tempo nell'inchiostrazione. Lo ha rivelato l'undicesimo e attuale caporedattore di Weekly Shonen Jump, Hiroyuki Nakano. Nella realizzazione di un manga è importante ogni singolo minuto e sollevare gli assistenti da questa pesante inchiostrazione è stato molto importante a livello di tempistiche durante la serializzazione di DB;

4- Il Gear 5 è un omaggio alla prima colorazione del SSJ. Infatti le prime bozze a colori della leggendaria trasformazione vedevano un Goku con capelli bianchi ed occhi rossi;

5- I puntini sulla fronte di crilin sono dovuti al suo addestramento come monaco shaolin. Se li è procurati, infatti, bruciandosi la fronte con delle candele;

6- Il design di Trunks del futuro è opera del grande amico di Toriyama Masakazu Katsura, autore di Video Girl Ai.

7- Il personaggio preferito di Akira Toriyama è Piccolo, amato dall'autore perché, secondo lui, è la figura che ha avuto una crescita psicologica maggiore durante la serie. Passa infatti da nemico a prezioso alleato;

8- Ogni membro della famiglia di Bulma richiama un capo d'abbigliamento intimo: Dr. Briefs (slip maschili), Bullma (pantaloncini da ginnastica femminili), Trunks (i boxer) o ancora Bra (reggiseno);

9- Dragon Ball è pieno di giochi di parole, i nomi origiali di C-17 E C-18 sono Lapis e Lazzuli;

10- Quasi tutti i Saiyan hanno il nome che richiama verdura o piante: Vegeta (verdura, vegetables), Kakarot (carota), Radish (radicchhio), Nappa (cavolo), Broly (Broccolo), Bardack (bardana).



E voi conoscevate queste curiosità? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi questo fantastico cosplay a tema Dragon Ball di Bunny Bullma.