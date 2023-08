10 film anime che sono cult ma anche difficili da comprendere

I lungometraggi sono conosciuti per saper avvicinare ogni età al mondo del cinema, lasciando lo spettatore con un messaggio esistenzialistico al termine di esso. Sebbene diversi siano acclamati in tutti in mondo, spesso essi non presentano alcun tipo di trama precisa.

10 - Il castello Errante di Howl è fra i film preferiti dai fan dello Studio Ghibli, tuttavia il divario fra realtà e fantasia viene troppo superato e qui la magia può essere usata per risolvere qualsiasi problema. I personaggi hanno poteri incoerenti, a servizio di ogni capriccio, mentre altre idee non vengono elaborate a dovere, ma lo Studio Ghibli è solito aggiungere dei dettagli particolari che solo lo spettatore può riuscire a cogliere e reinterpretare a suo piacimento.

9 - Akira è considerato un capolavoro ma nonostante ciò stipula un'enorme quantità di materiale di partenza in un film di dimensioni ridotte e, di conseguenza, ci sono diversi problemi di narrazione. Recentemente Akira è stato ricreato in AI ed è stato oggetto di critiche.

8 - Pokémon: The First Movie fa ancora piangere le persone di tutte le età ed è impossibile non citarlo come cult della cinematografia, ma tutto il film è ricco di incongruenze che ad oggi non può non essere notato.

7 - GYO: Tokyo Fish Attack è basato su una storia del maestro dell'horror Junji Ito in cui squali e altre pericolose creature marine acquisiscono la capacità di invadere la terraferma attraverso gambe meccaniche: sebbene esso sia estremamente spaventoso, la storia asseconda opportunamente i capricci di Kaori per permetterle di riunirsi al suo compagno.

6 - Spriggan è un grande cult, recentemente adattato in serie tv da Netflix, ma l'opera si perde in esposizioni e duelli di trasformazioni che privilegiano l'eccesso rispetto alla logica.

5 - Mind Game è eccezionale dal punto di vista dell'animazione, tuttavia la storia si perde un po' per lasciare spazio alla sperimentazione stilistica.

4 - Redline si aggiunge alla lista per i buchi di trama e per i personaggi poco caratterizzati, se non si vogliono contare JP e Sonoshee.

3 - Belladonna of Sadness è una meraviglia visiva che è ancora più impressionante se si considera che è stato pubblicato nel lontano '73. Un Doctor Faustus moderno, purtroppo il finale non rende giustizia alla trama elaborata.

2 - Lu e la città delle sirene somiglia estremamente ad un classico film Disney, ma come anche questi ultimi, spesso bisogna mettere da parte la razionalità per poterlo visionare.

1 - Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion, per quanto potremmo sforzarci, nessuno è mai riuscito a comprenderlo. Il caos di The End of Evangelion lascia molto all'interpretazione. Le azioni di Shinji e le realtà alternative che intravede non sono necessariamente collegate alla trama originale e sono concepite come ipotesi mentali. Gran parte di End of Evangelion diventa una lotta interna mentre si verifica un problema globale.