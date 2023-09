Questi 10 film anime hanno rivoluzionato la narrativa tradizionale

Gli anime sono nati principalmente come serie televisive ma alcuni lungometraggi animati giapponesi hanno avuto un impatto mediatico tale che sono diventati delle vere opere d'arte acclamate in tutto il mondo. Da Hayao Miyazaki a Makoto Shinkai, alcuni registi sono riconosciuti a livello internazionale per i loro film ammalianti (e non ci sono neppure tutti!).

Diversi lungometraggi di Miyazaki e dello Studio Ghibli sono tratti da romanzi e Il castello errante di Howl non fa eccezione. Uscito nel 2004 nelle sale giapponesi, è diventato immediatamente un cult che ha fatto vincere al proprio regista un Oscar e un Leone d'oro. Quest'opera predilige lo stile alla storia ed è considerata vera poesia.

Alcuni non sanno che Nausicaa della Valle del vento non è una pellicola dello Studio Ghibli ma è certamente il film che ha permesso la sua nascita. Nausicaa rappresenta una delle eroine meglio riuscite di Miyazaki e una delle preferite del pubblico per la sua audacia e intelligenza. A questo film si attribuiscono i meriti della narrativa dei film anime pubblicati successivamente.

Josee, la tigre e i pesci si distingue dalle altre opere di fantasia giapponesi per la propria narrazione commovente che rappresenta la fragilità umana fisica e psicologica. Kumiko, soprannominata Josee, è una ragazza costretta su sedia a rotelle, con un enorme talento per la pittura ma che non ha mai conosciuto il mondo al di fuori della sua cameretta. L'incontro casuale con Tsuneo porterà entrambi a crescere e ad apprezzare ciò che li circonda.

Makoto Shinkai è classificato per essere uno dei migliori registi della nostra era e sembra che con Suzume abbia dimostrato tutto il proprio talento. I riferimenti alle opere dello Studio Ghibli sono molteplici ed è un'ulteriore prova di quanto questa casa d'animazione abbia influito su tutti i lungometraggi successivi.

Allo stesso modo, Your Name di Shinkai non passa inosservato ed è sicuramente il lungometraggio che ha portato il suo regista alla notorietà. E' presente una grande cura nello stile e nei personaggi principali, Mitsuha e Taki. La crescita di questi due protagonisti è la parte più significativa del lungometraggio e con il suo realismo gli spettatori possono facilmente ritrovarsi ed empatizzare.

Se si parla di pellicole rivoluzionarie, Akira è un capolavoro del suo genere, soprattutto considerando l'anno in cui ha debuttato. Nell''88 il film non fece un particolare eco in Giappone ma divenne immediatamente un cult all'estero non appena debuttò due anni dopo. La sua storia fantascientifica che racconta una società distopica in piena crisi continua ad ispirare numerose opere giapponesi e internazionali Un fan ha provato a ricreare Akira con un'IA ma è scoppiata la polemica fra i fan.

Mamoru Hosoda non avrà ricevuto alcun riconoscimento per Belle ma questo non lo rende un regista meno dignitoso di altri. Al contrario, la sua spiccata sensibilità verso temi universali come l'accettazione di se stessi e lo scisma fra mondo reale e fittizio spicca in ogni sua opera. Belle è una rivisitazione dell'originale La Bella e la Bestia ma sa essere molto più di questo. L'influenza della Disney ha fatto in modo che Hosoda partorisse una storia originale che sarà a sua volta un punto di riferimento per le opere a venire.

A Silent Voice, portato in Italia con il titolo La forma della Voce, è riuscito ad arrivare al cuore di numerosi spettatori con temi forti e ben trattati. Non è solo il racconto di una ragazza sorda che riesce a trovare il proprio posto nel mondo, ma è anche una storia sul bullismo e la depressione ma anche sull'amicizia e l'amore. Impossibile non piangere per l'intera durata del lungometraggio. La regista Naoko Yamada sta lavorando ad un altro film ma altri dettagli sono al momento sconosciuti.

Isao Takahata ha concluso una carriera fatta di successi e grandissimi capolavori. L'ultimo suo lungometraggio prima della sua scomparsa, La storia della Principessa Splendente, vanta di uno stile delicato e distinto che gli è valso la candidatura come Miglior film d'animazione agli Oscar 2015 (vinto da Big Hero 6).

Una tomba per le lucciole di Takahata presenta dei temi decisamente più cupi ma dimostra ancora una volta quanto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale abbiano sconvolto chiunque l'abbia vissuta in prima persona. Ancora oggi è il miglior film d'animazione su questo tema e difficilmente troverà un degno rivale.