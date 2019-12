I 10 fumetti più importanti del decennio secondo Everyeye in un video

Negli ultimi dieci anni il mercato comics ha faticato a reggere il confronto con quello manga, cresciuto dal canto suo in maniera esponenziale soprattutto grazie ad un forte desiderio di innovazione. Tra le tante opere americane ed europee però ce ne sono state alcune davvero imperdibili, ed è proprio a questo proposito che abbiamo deciso di mostrarvi la nostra personalissima selezione dei migliori fumetti dal 2010 ad oggi.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata a quelli che sono stati per molti di noi i comics degni di questo titolo, selezionati con cautela tra tutti i grandi lavori che hanno contribuito a fare crescere il mercato americano, europeo e italiano. Specifichiamo, come al solito, che si tratta di un semplice elenco e non di una classifica.

Tra le opere italiane abbiamo scelto La mia vita disegnata male di Gipi, La profezia dell'armadillo di Zerocalcare, Minivip e Supervip - il mistero del via vai di Bozzetto e Panaccione, l'esilarante Rat-Man di Leo Ortolani e un importantissimo numero di Dylan Dog, di cui potrete scoprire di più cliccando sul video.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui vogliate invece leggere il nostro approfondimento e discuterne con il resto della fan base, vi rimandiamo all'articolo completo.