I 10 più grandi tradimenti negli anime, secondo il pubblico giapponese

I dieci più grandi tradimenti, anzi, traditori della storia degli anime sono stati votati dal pubblico giapponese nel corso delle ultime settimane, grazie all'impegno dei sondaggisti di Go Ranking. Qui sotto potete dare un'occhiata alla Top 10 completa, ma possiamo anticiparvi che la prima posizione non è occupata dalla coppia a cui state pensando!

Gli anime in classifica sono per lo più grandi classici, dunque non dovreste avere problemi di spoiler. Vi anticipiamo comunque che sono presenti in classifica personaggi di Assassination Classroom, Bleach, Naruto e L'Attacco dei Giganti.

Kaede Kayano, Assassination Classroom Fujiko Mine, Lupin III Sosuke Aizen, Bleach Reiner Braun, L'Attacco dei Giganti Sasuke Uchiha, Naruto Char Aznable, Mobile Suit Gundam Gin Ichimaru, Bleach Buriburizaemon, Crayon Shin-chan Reccoa Londe, Mobile Suit Z Gundam Nina Purpleton, Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory

Come potete vedere, la medaglia d'oro è stata inaspettatamente consegnata a Kaede, la studentessa della 3-E in Assassination Classroom. Fuori dalla Top 3 due dei tradimenti considerati dal pubblico occidentale come i più iconici della storia, ovvero quelli di Reiner Braun e Sasuke Uchiha, mentre non trova spazio quello che è a nostra opinione il grande escluso della lista, ovvero il villain di Berserk.

E voi cosa ne pensate? Qual è stato il tradimento più scioccante che abbiate mai visto in un anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste appassionati a classifiche di questo genere poi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai migliori rage moment negli anime e alla lista dei manga più importanti secondo il pubblico giapponese.