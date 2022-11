I 10 manga più venduti del 2022 in Giappone: ONE PIECE fuori dalla top 3

Ogni settimana, l'azienda Oricon raccoglie i dati provenienti dai negozi più importanti del Giappone per capire quali sono i manga che vendono più volumi. Mese dopo mese, i conti crescono sempre di più e alla fine di ogni anno fiscale - che va da novembre a novembre dell'anno successivo - rivela quali sono i più venduti.

Essendo arrivata la fine di novembre 2022, è arrivata anche la lista dei dieci manga più venduti in Giappone nel 2022. Ecco l'elenco completo:

Jujutsu Kaisen con 12.282.260 copie vendute; Tokyo Revengers con 11.048.067 copie vendute; Spy x Family con 10.600.571 copie vendute; ONE PIECE con 10.364.102 copie vendute; My Hero Academia con 5.353.782 copie vendute; Kingdom con 3.832.688 copie vendute; Blue Lock con 3.548.238 copie vendute; Chainsaw Man con 3.438.930 copie vendute; Do not say mistery con 3.140.861 copie vendute; Kaiju no.8 con 3.139.803 copie vendute.

La situazione quindi è simile a quella dell'anno 2021. Vince per la seconda volta consecutiva Jujutsu Kaisen, confermando i dati del primo semestre di vendite in Giappone nel 2022. Poco staccati Tokyo Revengers e Spy x Family, che hanno beneficiato molto dell'anime. ONE PIECE solo in quarta posizione anche se con un distacco leggerissimo.

Dalla quinta posizione in poi invece ci sono tanti altri nomi noti ma nettamente staccati dalla top 4, con My Hero Academia a guidare il gruppetto e un sempre in crescita Kaiju no.8 a chiuderlo.