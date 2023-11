I 10 migliori isekai per appassionarsi a questo tipo di anime

L'isekai è un tipo di anime che ha avuto una rapida crescita di popolarità negli ultimi anni. Le storie vedono spesso un personaggio, solitamente un essere umano, trasportato in un mondo alternativo. Questi racconti offrono una vasta gamma di possibilità narrative, da Re:Zero - Starting Life in Another World a Konosuba, dal fantasy alla commedia.

Questi sono dieci isekai da vedere per appassionarsi a questo tipo di anime:

Mushoku Tensei: Jobless Reinarnation - Il protagonista è un uomo di 34 anni che ha vissuto una vita miserabile. Dopo essere morto nel tentativo di salvare alcuni adolescenti, si ritrova reincarnato in un neonato, chiamato Rudeus, in un mondo fantastico.

The Eminence in Shadow - Cid Kagenou è un ragazzo che si è reincarnato in un altro mondo, avendo così l'opportunità di ricominciare da capo. Armato della sua immaginazione iperattiva, Cid inizia scherzosamente a reclutare membri per sua organizzazione chiamata Shadow Garden, e inventa un intero retroscena su un culto malvagio che devono sconfiggere. Tuttavia, questi avversari immaginari si rivelano essere veri e Cid è l'unico che non lo sa.

The Rising of the Shield Hero - Naofumi Iwatani è un otaku che viene evocato in un mondo fantastico insieme ad altri tre ragazzi. I quattro vengono incoronati Eroi, e Naofumi viene scelto come il protettore dello scudo. Tuttavia, Naofumi viene presto incastrato e accusato di un crimine che non ha commesso. Contro ogni probabilità, il ragazzo deve trovare un modo per dimostrare la sua innocenza e diventare un eroe.

Inuyasha - Kagome Higurashi è una liceale che cade in un pozzo e arriva in un'epoca passata del Giappone. Qui, Kagome scopre di essere la reincarnazione di una sacerdotessa destinata a proteggere una reliquia conosciuta come il Gioiello Shikon. L'unico problema è che i demoni di tutto il mondo vogliono la gemma, e questo costringe Kagome a collaborare contro la sua volontà con un mezzo demone di nome Inuyasha.

Log Horizon - Shiroe, Naotsugu e Akatsuki sono tre giocatori del gioco di ruolo online Elder Tale. Quando il gioco viene improvvisamente chiuso, i tre si ritrovano bloccati nel mondo del videogioco insieme a migliaia di altri giocatori. Shiroe decide di formare una gilda per sopravvivere in questo nuovo mondo mentre cerca una via di fuga da Elder Tale.

Konosuba: God's Blessing on This Wonderful World - Kazuma Satou è un adolescente otaku che muore in modo imbarazzante. Nell'aldilà, incontra la dea Aqua, che gli offre la possibilità di reincarnarsi in un mondo fantastico. Kazuma accetta, ma decide di portarsi dietro la dea stessa per farsi accompagnare nel suo viaggio. I due formano un gruppo di avventurieri insieme ad altri compagni, ma le loro avventure sono spesso ostacolate dalle azioni sconsiderate ed un po' surreali di Aqua e dalle manie di grandezza di Kazuma.

Sonny Boy - Un gruppo di studenti delle scuole medie viene trasportato in un mondo misterioso e liminale. In questo mondo, le regole della fisica sono diverse e i personaggi acquisiscono poteri soprannaturali. I ragazzi devono trovare un modo per tornare a casa, ma scoprono che un sacco di altre persone sono intrappolate in quel mondo come loro.

My Next Life as a Villainess - Catarina Claes è una giovane donna che scopre di essersi reincarnata nel mondo di un gioco otome che aveva giocato in passato. Il problema è che Catarina è la cattiva. Catarina vorrebbe essere buona ed evitare i cattivi eventi che appaiono nel gioco, ma le sue azioni spesso hanno conseguenze impreviste...

Ascendance of a Bookworm - Urano Motosu è una bibliotecaria che viene uccisa da un libro. Si risveglia in un mondo fantastico in cui i libri sono riservati all'élite del paese. Urano, che ora si chiama Myne, decide di dedicare la sua vita a scrivere i libri che ha letto mentre era bibliotecaria, ma questa decisione attira l'attenzione di persone che non vogliono che lei abbia successo.

Re:Zero – Starting Life in Another World - Subaru Natsuki è un otaku che viene trasportato in un mondo fantastico. Poco dopo il suo arrivo viene ucciso da un gruppo di banditi. Tuttavia, Subaru si rianima in un momento precedente alla sua morte. Il ragazzo scopre di avere il potere di rivivere il tempo e cambiare gli eventi che lo hanno condotto a essere ucciso dai banditi. L'ex otaku decide di utilizzare il suo potere per aiutare una mezzelfa di nome Emilia.

La particolarità, e la grande forza, degli anime isekai, risiede nella possibilità di creare situazioni surreali mischiando diversi generi. Un anime come Konosuba ne è il perfetto esempio. La commedia che i protagonisti della serie fanno vivere allo spettatore è perfettamente integrata nel mondo fantasy che circonda i personaggi.

Tuttavia, il ripetersi di schemi narrativi ben precisi, spesso porta gli anime isekai ad essere accusati di poca originalità. Oltre all'incipit sempre uguale di tutte le serie infatti, spesso il protagonista deve riuscire a diventare più forte aumentando di livello, come in un videogioco. The Rising of the Shield Hero e Sword Art Online ne sono un esempio.

In questa lista sono presenti 10 isekai che, per un motivo o per un altro, riescono a differenziarsi rispetto agli altri titoli. In particolare, Re:Zero – Starting Life in Another World sta per uscire con la terza stagione, dimostrandosi come uno degli anime isekai più apprezzati dagli spettatori.