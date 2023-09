I 10 migliori anime isekai che sanno essere anche slice-of-life!

Isekai è uno dei generi di anime più popolari. L'industria degli anime ha pubblicato molte serie che rientrano sotto il suo ombrello negli ultimi anni. Queste serie condividono molti cliché ma questa lunga serie di anime sa superarli tutti alla perfezione!

Campfire Cooking evita espressamente le tradizionali trappole isekai all'inizio della sua storia. Il protagonista, Tsuyoshi Mukouda, viene portato in un altro mondo per contribuire a salvare un regno in pericolo. Tuttavia, quando rivela che la sua abilità speciale è semplicemente "comprare cibo online", la famiglia reale lo considera inutile. Per Tsuyoshi, però, significa che può esplorare un mondo fantastico mentre mangia tutto il cibo delizioso che vuole.

Reincarnated as a Slime contiene tutti i soliti elementi di un isekai, incluso un protagonista sopraffatto e un focus sugli intrighi politici. Lo spin off The Slime Diaries va però nella direzione completamente opposta. Qui, l'attenzione è rivolta a Rimuru Tempest che affronta le assurdità quotidiane del Tempest Village.

Handyman Saitou in Another World presenta ai fan un nuovo tipo di protagonista isekai. Non è uno studente delle superiori o un giocatore chiuso, ma un tuttofare sottovalutato. Dopo essere stato trasportato in un altro mondo, invece di sviluppare poteri speciali, la sua utilità deriva dal suo talento come tuttofare.

Piuttosto che un protagonista umano che viaggia in un mondo fantastico, Miss Kobayashi's Dragon Maid ha introdotto qualcosa di diverso. Un potente drago conosciuto come Tooru viaggia nel mondo umano e la programmatrice oberata di lavoro Kobayashi gli offre un alloggio. Non avendo nessun altro posto dove andare, Tooru accetta, decidendo di diventare la cameriera di Kobayashi. Il fascino di questa serie continua con nuove persone che continuano ad entrare nel mondo reale.

Nonostante il nome, I've Been Killing Slimes è lontano dalla tipica avventura fantasy tipicamente associata a isekai. Invece, questa sana serie ha come protagonista la protagonista Azusa Aizawa , che nella sua vita precedente si era sovraccaricata di lavoro fino alla morte e ora è stata benedetta dall'immortalità in un mondo magico. Mentre la maggior parte degli eroi sopraffatti coglierebbe l'occasione per intraprendere qualche avventura epica, Azusa non desidera altro che vivere i suoi giorni immortali in pace nella sua fattoria.

The Saint's Magic Power is Omnipotent parla di un mago evocato da un altro mondo che, pur essendo potente, è stato rifiutato dalle persone che inizialmente l'hanno evocato. Dovendo adattarsi a questo nuovo mondo, la protagonista sceglie di dedicare i suoi sforzi e le sue abilità allo studio della medicina, in particolare erbe e pozioni.

BOFURI — Dato che non sopporto il dolore, metterò tutti i punti in difesa è una popolare serie isekai su una ragazza di nome Kaede e le sue avventure giocando a un VRMMO. Durante il tempo trascorso a giocare, diventa inavvertitamente una delle giocatrici più potenti del gioco . In realtà, aveva così tanta paura di farsi male che ha massimizzato le sue statistiche difensive, rendendola una forza accidentalmente inarrestabile.

By the Grace of the Gods vede protagonista Ryouma Takebayashi, un bambino che vive nel profondo della foresta, lontano da qualsiasi altro contatto umano. Determinato a godersi la vita il più possibile, Ryouma se ne sta per conto suo, collezionando piccoli mostri melmosi e vivendo ogni giorno in pace. Tuttavia, dopo un incontro fatidico, Ryouma deve lasciare la sicurezza della foresta e imbarcarsi in una nuova avventura, esplorando il vasto mondo ben oltre casa sua.

La protagonista Misato Kurihata di Didn't I Say To Make My Abilities Average In The Next Life?! è sempre stato eccezionalmente abile ma ha lottato per essere diverso. Quando si reincarna come Adele von Ascham, una figlia molto potente di un nobile, sceglie di scappare e tentare di vivere come una persona normale. Tuttavia, date le sue eccezionali capacità, fingere di essere nella media non è facile. Insieme a una serie di adorabili nuovi amici, Adele inizia la sua nuova vita, sperando di compensare la solitudine che provava prima.

Restaurant To Another World parla di un famoso ristorante di Tokyo, in Giappone, che serve anche creature ultraterrene. Il concept è incentrato su un ristorante che unisce altri mondi con la Terra, consentendo a vari esseri magici di gustare piatti creativi. Restaurant To Another World funziona bene come serie di cibo, con ogni piatto realizzato con cura e coinvolgente da guardare mentre i personaggi lo preparano. Il tono dello spettacolo è spensierato ed è pieno di design di personaggi colorati, divertenti e creativi.