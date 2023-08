I 10 migliori anime che hanno mischiato due generi diversi alla perfezione

La maggior parte del pubblico ama i generi di base, come la narrativa storica, la fantascienza, il dramma, il fantasy, il romanticismo e l'horror, ma alcuni anime come Spy x Family hanno mescolato dei generi per creare qualcosa di differente.

10 - Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion può sembrare auno dei tanti anime in cui la protagonista femminile si reincarna nel suo libro o gioco otome preferito. Tuttavia, Raeliana è un personaggio secondario del suo romanzo preferito e la sua storia d'amore è strettamente legata all'intrigo politico.

9 - Raven of the Inner Palace inizia come un dramma storico pieno di intrighi politici di alto livello e ruota attorno a una protagonista introversa che vive da sola nel palazzo ma Liu Shouxue è destinata a una storia d'amore dolce, incerta e comica.

8 - Mashle: Magic and Muscles mischia la magia con lo sport, un erede del classico Harry Potter con un pizzico di muscoli.

7 - Kaguya-sama: Love Is War inizia come una commedia romantica liceale, tuttavia sa mescolare perfettamente azione, dramma e commedia, riuscendo ad appassionare tutti i fan di questi generi.

6 - The Vampire Dies In No Time fonde una creatura mostruosa come i vampiri ad un'improbabile buddy comedy. Ronaldo è un abile cacciatore di vampiri, ma quando incontra Lord Draluc si trova di fronte a qualcosa di assolutamente inaspettato.

5 - Zom 100: Bucket List of the Dead combina un'apocalisse zombie con una storia contemporanea sul posto di lavoro. L'allegoria sui non morti, la fine del mondo e la cultura del posto di lavoro a cubicoli si scrive praticamente da sola. A parte il messaggio sul capitalismo e sul vivere la vita prima che finisca, Akira è un protagonista incredibilmente simpatico. L'episodio 6 di Zom 100 è stato posticipato e i fan dovranno attendere un altro po'.

4 - Reborn as a Vending Machine, Now I Wander the Dungeon sembra un isekai come tanti altri, invece è una parodia comica da non perdersi assolutamente.

3 - Il mio matrimonio felice è una delle nuove uscite di Netflix, capace di mescolare una storia d'amore travagliata ad uno shonen come si deve.

2 - Spy x Family, se si parla di azione e commedia mischiati insieme, è sicuramente il re dei due generi. Quello che inizia come un dramma spionistico si trasforma in una dolce storia familiare e in una commedia romantica. Spy x Family ha anche un pizzico di commedia degli errori shakespeariana, perché né Loid né la sua "moglie" Yor sono a conoscenza della vera identità dell'altro.

1 - Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition è un dark fantasy di ispirazione medievale mescolato con l'horror. I due generi si prestano così bene l'uno all'altro che sembra che siano sempre stati destinati a stare insieme.