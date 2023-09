I 10 migliori anime shonen che i fan amano riguardare!

Gli anime Shonen sono alcuni degli spettacoli più popolari in tutto il mondo. Le loro storie di avventure si mescolano in molti generi diversi per conferire loro un fascino più ampio. I migliori anime shonen sono così adorabili che i fan si ritrovano a riguardarli di nuovo, anche se hanno un numero elevato di episodi.

Soul Eater è un anime unico non solo nello stile artistico ma nella costruzione del mondo. L'ambientazione dello spettacolo all'interno e nei dintorni della Death Weapon Meister Academy conferisce all'anime la sua atmosfera unicamente oscura, ma bizzarra. I rapporti tra Weapons e Meister sono tanto interessanti quanto ricchi di sfumature e le scene di combattimento sono elettrizzanti.

Anche se non è per tutti, i fan gravitano ripetutamente su Food Wars se non altro per ottenere idee per le ricette. Gli innumerevoli piatti esposti in Food Wars sono sufficienti per far venire l'acquolina in bocca a qualsiasi fan. L'animazione ha fatto un lavoro squisito nel rendere tutti i piatti deliziosi, portando molti fan a provare a creare i pasti da soli. A parte le aspirazioni culinarie, Food Wars è uno spettacolo esilarante con molti imbrogli audaci.

Noragami è un anime ricco di azione che segue la vita degli Dei mentre proteggono il mondo dagli spiriti maligni. La storia di Yato in particolare è interessante poiché non ha molti seguaci, ma cerca di rimediare nel miglior modo possibile. Questo anime ha umorismo e dramma in egual misura, ma approfondisce anche sentimenti più profondi di trauma, rimorso e inadeguatezza. La struttura di potere unica nello spettacolo è notevole anche per le sue relazioni tra gli dei e le loro insegne.

Komi Can't Communicate si distingue dagli altri anime shonen poiché si concentra maggiormente sullo spaccato della vita. Vedere Shoko Komi cercare di farsi degli amici è allo stesso tempo commovente ed esilarante. I numerosi tentativi di Komi di essere più presente socialmente ricordano in modo toccante che ognuno ha le sue difficoltà, anche gli studenti che sembrano i più popolari.

Spy x Family è un anime più recente entrato in scena. Fin dal suo primo episodio, ha catturato i fan con la sua scrittura umoristica e i suoi personaggi ampollosi. L'aspetto spionistico dello show attira anche i fan che non possono resistere a un buon mistero. La famiglia Forger è un grande gruppo di personaggi che interpretano con brio sia la loro vita vera che i loro personaggi segreti. Anche se non ci sono molti progressi nel caso di Loid per la prima stagione dello show, guardare Anya, Loid e Yor interagire come una famiglia è quasi così accattivante che i fan tornano a questa storia più e più volte per rivivere i Forger in tutti i loro aspetti.

Horimiya è una storia d'amore shonen che presenta la relazione tra Kyoko Hori e Izumi Miyamura. I due sono personaggi ridicolmente adorabili, generosi e solidali. A differenza di molti anime, l'anime descrive Hori e Miyamura oltre a confessare i loro sentimenti e ritrae una relazione realistica. Ci sono problemi di comunicazione e insicurezze, ma si amano nonostante tutto. Anche il cast di supporto di Horimiya è adorabile. Sono scritti per sembrare persone reali e le loro lotte sono riconoscibili a chiunque sia stato innamorato al liceo.

Sebbene L'Attacco dei Giganti sia pieno di momenti strazianti e scene cruente, molti fan ritengono che valga la pena guardarlo dopo aver scoperto il segreto di ciò che si nasconde oltre le mura. Numerosi spettatori sono tornati a rivedere lo spettacolo per vedere se riuscivano a individuare qualche presagio ora che conoscono la verità.

Assassination Classroom sembra bizzarro per le persone che non l'hanno visto, ma per i suoi fan è una toccante storia di redenzione. Korosensei e gli studenti della Classe 3E hanno tutti lotte interne che affrontano insieme, nonostante gli studenti si allenino per assassinare il loro insegnante tentacolato. Questo anime è sorprendentemente commovente. I personaggi sono adorabili – anche se hanno dei difetti – e il finale non manca mai di far piangere il pubblico.

My Hero Academia è una storia avvincente di adolescenti dotati di superpoteri che imparano a diventare eroi. La storia motivante di Izuku Midoriya dà ai fan la speranza che i loro sogni possano diventare realtà un giorno. Lo spettacolo è pieno di personaggi diversi e complessi. I poteri che hanno tutti sono unici quanto il design dei personaggi. Molti fan tornano a questo spettacolo unico per rinfrescare la memoria sui ritmi della storia. Attualmente sono disponibili sei stagioni e una settima è in arrivo.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood è una delle storie migliori ed espansive in termini di trame secondarie e sviluppo dei personaggi. La lotta dei fratelli Elric per correggere un errore passato è avvincente senza sembrare artificiosa. I personaggi che supportano e incontrano gli Elric sono altrettanto motivati ​​nei propri obiettivi, il che rende la storia coesa.