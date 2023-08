Le 10 migliori dichiarazioni romantiche nelle serie anime!

Il momento clou di ogni anime romantico è il grande gesto in cui uno dei due partner confessa il proprio amore più profondo. I fan attendono con impazienza di vedere chi sarà il primo fra i due membri della coppia a mettere a nudo i propri sentimenti. Quali sono i momenti migliori?

10 - Tamako Market: la dichiarazione di Mochizu nei confronti di Tamako è dolce e commovente. I due, come dei tipici Romeo e Giulietta, sono figli di due famiglie di venditori rivali di mochi e dolci. Pochi si aspettavano che la commedia prendesse una piega romantica e che soprattutto fosse così forte e interessante!

9 - Fullmetal Alchemist Brotherhood: Edward e Winry erano amici d'infanzia e per questo motivo la loro è una comunicazione semplice e intima allo stesso tempo. Una confessione perfetta per uno shonen!

8 - Snow White With The Red Hair, tratto dal manga in italiano Shirayuki dai capelli rossi, nasce a tutti gli effetti come uno shojo ma la sua dichiarazione è potente come pochi altri del genere. Per il principe Zen fu subito un colpo di fulmine nel momento che vide Shirayuki e la sua confessione sotto il cielo stellato nel loro palazzo reale non può che sciogliere i cuori dei fan del genere.

7 - My dress-up Darling: Marin è una ragazza popolare e sicura di sé, per questo motivo il timido e introverso Gojo pensava di non avere alcuna chance con lei. Invece, a quanto pare, sembra che sia stata proprio lei ad innamorarsi per prima, e quando la ragazza in un momento assolutamente dolce gli rivela le famigerate tre parole, lui purtroppo si è già addormentato!

6 - My Love Story with Yamada-kun at Lv999 và oltre il tipico romanticismo degli anime, tuttavia questo non ha impedito ad Akane di innamorarsi del protagonista Yamada, che è tutto tranne che un fidanzato perfetto.

5 - Ao Haru Ride: gli amici d'infanzia sono un cliché negli shojo e in generale negli anime, ma Futaba e Kou lo portano ad un altro livello, con lui che cambia drasticamente dopo un lutto familiare estremamente importante. Tuttavia, la giovane ragazza non può che provare dei sentimenti estremamente forti per il ragazzo e lo rivela in una confessione che farà piangere anche i meno sensibili.

4 - Horimiya non è il classico anime romantico, ma anzi affronta i temi dell'amicizia e del rispetto reciproco. Quando Hori e Miyamura hanno sentito che ormai avevano stabilito una connessione inespressa, era impossibile non portarli ad una storia d'amore.

3 - Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai: dopo aver visto questo la dichiarazione d'amore di Sakuta nei confronti di Mai, sarà veramente impossibile non sognare una confessione simile. Lui che urla il nome dell'amore della sua vita avanti all'intera scuola, per quanto possa essere idealmente imbarazzante, è la dimostrazione di quanto ci si può spingere per i propri sentimenti.

2 - Kaguya-sama: Love is war è un classico enemies-to-lovers ma è proprio quello che piace vedere al pubblico. La confessione di Miyuki nei confronti di Kaguya, che è riuscito finalmente a mettere da parte l'orgoglio, è stravolgente e piena di passione.

1 - Fruits Basket si aggiudica il podio per la sua dichiarazione semplice ma d'impatto. La relazione fra Kyo e Tohru sarebbe stata impossibile per le premesse iniziali, tuttavia il bello è proprio vedere il trionfo di questo grande amore.