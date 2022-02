Ecco i 10 migliori manga del 2022 secondo i librai giapponesi: al primo posto una sorpresa

È passato un mese da capodanno, un mese da quando è iniziato il 2022. Abbiamo quindi lasciato i manga del 2021 con i loro top e flop, ma è già tempo di pensare al futuro e a quali saranno i manga migliori del prossimo anno. I librai giapponesi hanno già deciso, ufficializzando la top 10 dei migliori manga del 2022.

Come ogni anno, i librai giapponesi vengono interpellati per stilare una classifica dei manga da tenere d'occhio, prendendo a riferimento però soltanto i manga più giovani e con pochi volumi pubblicati, così da tenere fuori i big del settore e avere una classifica sempre rinnovata. La classifica di quest'anno vede:

Dandadan di Yukinobu Tatsu; Kaiju no.8 di Naoya Tatsumoto; Wind Breaker di Nii Satoru; Blue Box di Koji Miura; Chi: Chikyu no Undo ni Tsuite di Uoto; Sakamoto Days di Yuto Suzuki; Uma Musume: Cinderella Gray di Sugiura Masafumi e Itou Junnosuke; The Elusive Samurai di Yusei Matsui; The Star of the Girls’ Garden (Onna no Sono no Hoshi) di Wayama Yama; Kujo’s Deadly Sins (Kujo no Taizai) di Shohei Manabe.

Il vincitore è quindi Dandadan, creato da un autore che è stato allievo di Tatsuki Fujimoto (Fire Punch, Chainsaw Man) da cui ha internalizzato la vena creativa folle, battendo il più quotato Kaiju No.8 che è sulla bocca di tutti da ormai un anno e mezzo. Shonen Jump+ è quindi la rivista vincitrice, ma ci sono tanti altri titoli Shueisha in elenco, molti provenienti dalla famosa Weekly Shonen Jump, come Blue Box, Sakamoto Days e The Elusive Samurai.

Si prospetta un 2022 ricco di successo per queste serie che ormai si stanno ritagliando sempre più spazio nell'affollato mondo del fumetto nipponico.