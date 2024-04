I 10 migliori Manhwa che hanno ricevuto un adattamento anime

Con un successo esponenziale, i Manhwa coreani hanno raggiunto vette di popolarità elevate in ogni angolo del mondo, portando molti studi di animazione a cercare di acquisirne i diritti per realizzare serie anime basate sul fenomeno pop di fumetti e webtoon provenienti dalla Corea. Ma quali sono tra i tanti disponibili, i titoli che vale la pena guardare?

10) Bagel Girl

Adattamento del manhwa scritto e illustrato da Tank Guy, la serie animata da Studio Animal mette in scena le disavventure di un ragazzino sovrappeso di nome Jeong Bong Gi, il quale un giorno si sveglia incarnato nel corpo di una ragazza molto attraente.

9) Blade of the Phantom Master

La serie è uno dei primi esempi di manhwa ad aver raggiunto un grande successo anche fuori dalla penisola coreana.

Scritto da Youn In-wan e illustrato da Yang Kyung-il, Blade of the Phantom Master immerge lo spettatore in un mondo che prende ispirazione dal periodo feudale coreano.

8) A Returner's Magic Should Be Special

Nato come romanzo web scritto da Sun-wook Jeon, la serie è poi stata disegnata e serializzata come webtoon nel sito KakaoPage. Il rapido successo ha permesso la nascita di un adattamento anime nel 2023, curato da Arvo Animation.

La serie a tema fantasy, racconta di un viaggio nel tempo intriso di magie e poteri mistici.

7) Noblesse

Webtoon scritto da Son Je-ho e diseganto da Lee Kwangsu, ha ricevuto un adattamento anime nel 2020, presso lo studio Production IG.

La serie narra le vicende di un nobile rimasto addormentato per 820 anni, e che al suo risveglio fatica nel dare un senso al mondo completamente diverso ed evoluto in cui si ritrova a vivere.

6) Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion

Isekai adattato nel 2023 dalla webnovel scritta da Milcha, in cui si narrano le vicende di una ragazza che muore e si reincarna, come da tradizione del genere isekai, in un personaggio di un romanzo rosa che aveva letto quando era ancora in vita.

5) The God of High School

Basata sul manhwa di Yongje Park, la serie animata è stata realizzata dal noto studio di animazione MAPPA. L'anime vede al centro della vicenda un ragazzo con il talento per le arti marziali, che deciderà di competere ad un torneo di lotta tra scuole, in cui il vincitore assoluto potrebbe vedere realizzato un proprio desiderio.

4) Doctor Elise: The Royal Lady With The Lamp

Altro adattamento figlio di una web novel, l'anime di Doctor Elise narra la storia di reincarnazione di Elise, un'ex sovrana impopolare e impulsiva che verrà uccisa da una rivolta del popolo contro la monarchia. Determinata a rimediare ai peccati della vita precedente, la protagonista, una volta reincarnata nel mondo moderno, decide dedicarsi allo studio della medicina.

3) Solo Leveling

Con un esordio esplosivo nel 2024, Solo Leveling si era già guadagnato una grande fetta di popolarità ai tempi della pubblicazione del webtoon nel 2018. Adattato da A-1 Pictures, l'anime racconta di un mondo in cui appaiono da anni portali verso luoghi infestati da mostri immuni alle armi umane.

La storia vede protagonista Jinwoo, un ragazzo che appartiene al corpo degli Hunter, ovvero guerrieri con il potere di uccidere i mostri che si addentrano nei portali per ripulirli da ogni abominio.

Destinato ad una grande popolarità, l'anime potrebbe essere una delle rivelazioni del 2024, come è stato per questi anime più visti del 2023.





2) Lookism

Basata sul manhwa creato da Taejun Pak, l'anime di Studio Mir prende molto seriamente problemi sociali quali il bullismo e l'identità dell'individuo, mescolando il tutto in una storia originale dai risvolti totalmente inaspettati.

1) Tower Of God

Nato come webtoon nel lontano 2010, Tower of God segue le vicende di un ragazzino, Bram, che ha vissuto isolato per tutta la vita e conosce pochissimo del mondo. L'incontro con una ragazza di nome Rachel segnerà la svolta e l'inizio della storia.

Serie di enorme successo, il cui adattamento anime è arrivato nel 2020, ampliando ulteriormente la popolarità dell'opera.

