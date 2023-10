Queste morti in Jujutsu Kaisen sono fra le più scioccanti e drammatiche

L'autore Gege Akutami di Jujutsu Kaisen ha mostrato di non avere alcuna pietà nell'uccidere i personaggi della sua opera. Alcune di queste morti, avvenute nei due archi narrativi della seconda stagione della serie, hanno costituito un momento estremamente drammatico e scioccante per i suoi lettori e talvolta anche per intero mondo degli stregoni.

L'arco narrativo del Passato di Gojo è ambientato dodici anni prima degli eventi della serie principale ed è essenziale per comprendere il presente dell'opera. In particolare, la morte di Riko Amanai ha un impatto enorme per l'intera storia, cambiando per sempre i destini di Satoru Gojo e Suguru Geto e permettendo a Ryomen Sukuna e Kenjaku di entrare in scena.

Poco prima degli eventi della saga dell'Incidente di Shibuya, il povero Kokichi Muta muore per mano delle stesse maledizioni che lo hanno utilizzato per i propri scopi. Anche se è stato un traditore, è molto facile empatizzare con questo personaggio e comprendere i motivi della sua scelta.

Molti fan hanno atteso il ritorno del cattivo Toji Fushiguro in Jujutsu Kaisen. Il padre di Megumi è morto nella prima parte della seconda stagione per mano di Gojo, ma è stato resuscitato durante l'arco di Shibuya. Nel manga Toji Fushiguro sceglie di riprendere il proprio destino in mano e suicidarsi proprio avanti gli occhi di suo figlio.

Kento Nanami è uno dei personaggi più amati di Jujutsu Kaisen, anche lo stesso Gege Akutami non ha nascosto il proprio amore per lui. Dopotutto, è uno degli stregoni più forti della Jujutsu Tech e anche un punto di riferimento per i suoi ragazzi, proprio questi motivi rendono la sua morte così amara e difficile da digerire.

Il villain Mahito è responsabile delle morti di numerosi stregoni e umani nel corso della serie, ma la sua morte resta ugualmente scioccante. Nell'arco di Shibuya, stava per essere ucciso da Yuji e Todo, ma Kenjaku arriva all'ultimo momento per assorbire Mahito e presumibilmente porre fine alla sua vita.