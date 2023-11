Quali sono state le 10 morti che hanno segnato la saga di Hunter x Hunter?

Come ogni shonen che si rispetti Hunter x Hunter è caratterizzato dalla presenza di numerosi scontri, alcuni dei quali hanno visto combattimenti molto cruenti che portando alla morte di una delle due parti coinvolte. Abbiamo analizzato la lunga saga del maestro Yoshihiro Togashi, analizzando le dipartite che hanno determinato gli snodi più importanti per la trama. Se non siete in pari con il manga: occhio agli spoiler!

Partiamo da una delle prove dell’esame per diventare Hunter, in cui Killua ha dimostrato per la prima volta di aver ereditato tutte le tecniche mortali della famiglia Zoldyck, riuscendo ad eliminare Johness, lo smembratore, strappandogli il cuore dal petto. Allo stesso modo, Hisoka, nel rematch contro Kastro ha dimostrato parte delle sue reali capacità, rimaste avvolte nel mistero durante l’arco dell’esame Hunter, e della sua impressionante abilità strategica che ha portato alla morte dell’avversario.

Una delle morti più importanti per il personaggio di Kurapika è sicuramente quella di Uvogin, a dimostrazione del fatto che attraverso il suo sacrificio per diventare più potente, rappresentato dalla catena del giudizio, lui è effettivamente in grado di uccidere i membri della Brigata Fantasma, assassini del clan Kurata.

Pakunoda si è invece dimostrata un’abile informatrice e una grande sostenitrice della missione della Brigata Fantasma, a tal punto da sacrificarsi pur di rivelare dettagli che avrebbero aiutato i protagonisti, ma non prima di aver lasciato preziose indicazioni proprio su Kurapika e lo stesso Chrollo ai suoi compagni della Brigata.

Una morte traumatizzante, che ha accelerato gli sviluppi dell’arco delle Formichimere, è quella di Pokkle. Essendo la prima morte di un Hunter avvenuta davanti agli occhi degli spettatori, si poteva pensare che gli autori avrebbero edulcorato le sequenze più truculente, ma così non è stato, e la sequenza in cui Neferpitou studia il cervello di Pokkle, apprendendo del Nen, per poi lasciarlo a morire, sarà difficile da dimenticare.

Neferpitou torna al centro della scena anche quando uccide, apparentemente, senza sforzi Kite, uno dei primi Hunter che incontriamo nella serie, e amico di Gin, padre di Gon. Un evento tragico, che colpisce il protagonista a tal punto da spingerlo a superare i suoi limiti ed un livello di potenza straordinario a costo della propria vita. Tutto questo prorpio per uccidere Neferpitou, in una delle scene più violente e spaventose dell’anime.

Killua torna quando uccide Rammot, dimostrando di essere cresciuto come combattente, avendo ormai raggiunto una grande padronanza delle sue tecniche Nen. Infine, troviamo la morte di una figura centrale per gli Hunter, il presidente Netero, il quale, si sacrifica per uccidere Meruem, re delle Formichimere, nonché uno degli antagonisti più potenti dell’opera. La perdita del presidente Netero sconvolgerà il mondo degli Hunter, e lancerà la serie verso la ricerca di qualcuno in grado di sostituirlo.

