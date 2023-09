10 mosse fortissime che Naruto conosce ma non ha mai utilizzato!

Nel corso degli oltre 700 capitoli manga del franchise di Naruto, 700 episodi anime e della trama continuata nella serie sequel Boruto , Naruto ha dovuto apprendere molte abilità diverse per sconfiggere i numerosi nemici contro cui ha dovuto combattere.

Naturalmente, come in ogni serie shonen, molte di queste abilità appaiono solo una manciata di volte prima di essere dimenticate, e alcune vengono usate solo una volta prima di finire nel cassonetto della storia.

A volte combattere da soli non è la soluzione giusta, ed è qui che entra in gioco Summoning Jutsu. Questa abilità consente all'utente di trasportare istantaneamente un essere nella sua posizione e Naruto può evocare i rospi dal Monte Myōboku ogni volta che lo desidera. Tuttavia, questo potere viene utilizzato raramente nelle parti successive della storia ed è un peccato, perché il vantaggio numerico è sempre utile in un combattimento, soprattutto perché i rospi del Monte Myōboku sono ben lontani dai rospi normali: Fukasaku e Shima sono combattenti di talento di per sé, quindi farli partecipare a una battaglia potrebbe rapidamente cambiare la situazione a favore di Naruto.

Vista per la prima volta nel capitolo cinque del manga e nell'episodio quattro dell'anime, questa mossa si adatta alla personalità burlone che Naruto ha all'inizio della storia. Per eseguire i Mille anni di morte (o Mille anni di Dolore), Naruto forma le dita a punta e le infila tra le natiche del suo nemico. Sebbene questo attacco sia sciocco, causa molto dolore alla vittima, rendendolo un'opzione decente nella giusta situazione.

Nel corso della serie, Naruto ha creato molti nuovi poteri combinando le sue abilità con quelle di qualcun altro. Sebbene queste mosse siano potenti, la necessità di una seconda persona significa che vengono utilizzate raramente. Uno di questi attacchi è la Tecnica del Vortice d'Acqua del Tifone, vista nel capitolo 337 e nell'episodio 86. Questa nebbia è abbastanza densa da fornire copertura e bloccare gli attacchi in arrivo, rendendola un modo molto efficace per sbilanciare un nemico.

Sebbene il Sexy Jutsu fosse usato frequentemente all'inizio, divenne rapidamente una parte meno importante del repertorio di Naruto. Ciò ha senso, poiché sebbene si adatti alla sciocca personalità del primo Naruto, il ninja matura man mano che la serie avanza. Tuttavia, questa abilità è migliore di quanto sembri a prima vista, poiché Naruto viene spesso braccato dai nemici e la capacità di cambiare aspetto per capriccio (anche se il nuovo aspetto è eccessivamente accattivante) è un'abilità utile per qualsiasi guerriero.

Anche se Naruto ha usato sporadicamente i poteri della Terra nel corso della serie, questi sono tutt'altro che i suoi preferiti, specialmente in ambienti di combattimento. Il paramento terrestre, che gli permette di evocare un enorme muro di terra, può bloccare gli attacchi in arrivo, come visto quando Naruto la usa mentre combatte con Boruto nella serie di quest'ultimo.

Una mossa combinata eseguita da Naruto e Sasuke, l'Arte del Bruciore: Freccia Nera della Tempesta Aureola Tipo Zero vede la coppia combinare l'Arte del Vento: Rasenshuriken con l'Arte della Fiamma: Kagutsuchi per creare una massa vorticosa di fiamma nera che avvolge il suo bersaglio. Questa è una tecnica potente poiché respinge i nemici e li incendia, mettendo distanza tra Naruto e il suo nemico e impedendogli di attaccare per alcuni istanti.

Un altro attacco super potente che Naruto raramente usa è l'Arte Eremitica: Super Rasenshuriken dei Cercoteri. Questa mossa ha fatto il suo debutto nel capitolo 688 e nell'episodio 473. Questo attacco vede Naruto creare otto cloni ombra, e poi ciascuno di questi cloni lancia un Rasenshuriken. Tuttavia, ciascuno di questi Rasenshuriken presentava un chakra della bestia dalla coda diversa.

Uno stile di combattimento davvero unico, il Frog Kata è disponibile solo per coloro che si sono allenati con i rospi del Monte Myōboku e hanno imparato come entrare in modalità Eremitica. Questo stile consente all'utente di rivestire il proprio corpo di energia naturale, formando un'aura che estende il corpo dell'utente.

A volte, è facile capire perché Naruto usa raramente un'abilità, dato che molte delle sue tecniche più pericolose presentano degli svantaggi: la modalità Barion è l'emblema di questo. Questa forma aumenta enormemente il potere di Naruto, dandogli velocità, forza e riflessi sorprendenti. Ciò ha però un costo, poiché la Barion Mode accorcia la vita di Naruto e quella di chiunque tocchi.

Il Super Rasenshuriken delle Sei Vie è usata così raramente che non ha nemmeno un nome nel manga, i fan la imparano solo nel gioco Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4. Tuttavia, nonostante ciò, questa tecnica è davvero devastante.