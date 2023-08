I 10 peggiori traditori di sempre negli anime

Gli anime sono pieni di personaggi malvagi, alcuni dei quali sono ovviamente cattivi fin dall'inizio. Altri cattivi, nel frattempo, aspettano il momento giusto per colpire e tradire le persone che un tempo si fidavano di loro.

Ecco la lista dei 10 peggiori traditori degli anime:

10 - Amy Kirio (Benvenuto alla Scuola dei Demoni, Iruma-Kun!)

Amy Kirio è una studentessa della Scuola di Babyl che è stata manipolata da Baal, un demone malvagio. Ha tradito Iruma Suzuki e l'intera scuola e ha cercato di ucciderli.

9 - Solf J. Kimblee (Fullmetal Alchemist: Brotherhood)

Solf J. Kimblee è un serial killer che ha lavorato per il governo di Amestris. È un uomo sadico e spietato che non ha esitato a tradire il suo stesso paese per raggiungere i suoi obiettivi.

8 - Nikki Hanada (Dr. Stone)

Nikki Hanada era un membro della squadra di Tsukasa Shishiō ma è stato convinto da Senku Ishigami ad abbandonare la causa distruttiva di Tsukasa e ad unirsi al Regno del Potere. Ciò ha contribuito a ribaltare la situazione nelle disperate Guerre di Pietra.

7 - Akira Hayama (Food Wars!)

Akira Hayama è uno chef che è stato tradito dai suoi genitori quando era bambino. Questo lo ha portato a diventare un uomo freddo e calcolatore e ha tradito tutti i suoi compagni studenti e la loro fiducia in lui quando ha iniziato a cucinare per il regime egoista di Azami.

6 - Suguro Geto (Jujutsu Kaisen)

Suguro Geto era un amico e compagno di classe di Satoru Gojo col quale ha avuto un litigio durante l'adolescenza. Suguro iniziò a credere nella supremazia degli stregoni e voleva spazzare via tutti gli umani non stregoni, qualcosa che Satoru non avrebbe mai potuto accettare. Per scoprire il motivo per cui Geto in Jujutsu Kaisen 2 diventa un villain, leggete questo articolo.

5 - Yuga Aoyama (My Hero Academia)

Yuga Aoyama è un Pro Hero che è nato Senza Quirk. I suoi genitori hanno stretto un patto disperato con All For One per dare al figlio un Quirk in cambio dell'uso di Yuga come doppio agente. Yuga ha tradito gli eroi e ha aiutato All For One a fuggire dalla prigione, tuttavia in seguito si è pentito delle proprie azioni in quanto affezionatosi ai suoi compagni di classe esprimendo loro la volontà di redimersi.

4 - Capitano Barbanera (One Piece)

Il Capitano Barbanera è un pirata che ha tradito la sua ciurma per impossessarsi del Frutto Oscuro del Tremor. Era un pirata ambizioso e senza scrupoli e non ha esitato a tradire i suoi amici per raggiungere i suoi obiettivi.

3 - Black Zetsu (Naruto)

Black Zetsu era un essere senziente che aveva manipolato gli eventi del mondo da secoli. Era in realtà un'estensione della volontà di Kaguya Otsutsuki, e il suo obiettivo era riportarla in vita. Ha tradito Madara Uchiha e l'Akatsuki contribuendo alla caduta di entrambi.

2 - Sosuke Aizen (Bleach)

Sosuke Aizen era un Capitano della Soul Society che ha tradito la sua posizione per raggiungere i suoi obiettivi personali. Era un abile stratega e manipolatore e ha usato le sue abilità per mettere in atto il suo piano di conquistare il mondo. Il suo tradimento ha portato alla guerra fra la Soul Society e gli Arrancar e ha causato la morte di molti innocenti. Se volete scoprire quali sono i 10 personaggi di Bleach che non meritano la redenzione, leggete questo articolo.

1 - Griffith (Berserk)

Griffith è uno dei personaggi più controversi e discussi di tutti gli anime. Il suo tradimento dei suoi amici e alleati, Guts e Casca, è uno dei momenti più scioccanti e sconvolgenti di tutta la storia degli anime. Griffith era un leader carismatico e promettente, e la sua ascesa come divinità oscura è stata un duro colpo per tutti quelli che lo conoscevano.

Che sia per scopi nobili o per il proprio tornaconto, il tradimento di un personaggio è sempre uno spunto per nuove discussioni in quanto fa sorgere domande tipo: al suo posto come mi sarei comportato?