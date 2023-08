10 personaggi controversi che a fine anime tutti hanno amato!

La storia è una parte importante di ogni anime ma sono i personaggi che creano o distruggono una serie. I creatori s'impegnano molto per rendere i loro personaggi riconoscibili e interessanti, ma a volte quei tentativi non sempre vanno a segno. Quali sono i personaggi inizialmente più odiati dai fan?

10 - Sakura di Naruto è conosciuto per essere uno dei personaggi più odiati del pubblico , ma il motivo principale era la mal scrittura di questo personaggio ei fan si sono potuti ricredere in Boruto, mostrandola sotto una nuova luce.

9 - Lucy Heartfilia in Fairy Tail è il membro più debole della gilda di Fairy Tail, il che significa che ha costantemente bisogno di essere salvata, poi diventa una maga appassionata e capace, consapevole dei suoi difetti e lavora per correggerli.

8 - Skuld di Ah! My Goddess è una tsundere poco amata , piagnucolona, ​​cattiva e possessiva. Tuttavia, quando invecchia, si addolcisce. È ancora aggressiva e un po' piagnucolosa, ma la sua crescita positiva supera i suoi difetti.

7 - Usagi in Sailor Moon è pigra e piagnona, tuttavia rappresenta una ragazza in piena adolescenza e dopo aver superato i propri limiti iniziali e aver tirato una grande forza di volontà all'interno di se è riuscita anche a rapire il cuore del pubblico.

6 - Kuwabara di YuYu Hakusho è il membro più debole del Team Urameshi, ma si comporta come il più forte ed è il peggior personaggio di Yu Yu Hakusho fino a quando non inizia a riconoscere i suoi difetti.

5 - JJ di Yuri on Ice è uno dei migliori skater del mondo, e lo sa. Non è solo sicuro di essere pieno di sé e il suo mucchio di fan amorevoli non aiuta. Nonostante ciò sia un gran lavoratore, proprio come tutti gli altri, ei fan apprezzano la sua dedizione allo sport.

4 - Akito di Fruits Basket non sarà l'antagonista ma sicuramente la fonte di tutti i problemi della serie. Ha senso che i fan la odino considerando tutte le cose terribili che ha fatto, ma il suo comportamento inizia ad avere senso quando si viene a conoscenza della sua storia passata.

3 - Kikyo in Inuyasha ha fatto in modo che la relazione fra i due protagonisti non avesse un buon esito, tuttavia la sua storia passata fa comprendere i motivi per i quali questa ragazza si aggrappa così tanto ad Inuyasha, che sarebbe effettivamente l'unico da incolpare.

2 - Yahiko di Rurouni Kenshin è figlio di un samurai e si rifiuta di permettere a chiunque di dimenticarlo. È rumoroso e odioso fin dall'inizio, tuttavia Kaoru riesce a rimettere Yahiko al suo posto. Impara a rispettarla come istruttrice e cresce per comprendere i propri difetti.

1 - Zenitsu di Demon Slayer è senza dubbio il personaggio più odioso dell'anime. È ossessionato dalle donne (nel senso che le molesta fino al matrimonio). Piange ogni volta che affronta un demone, ma nonostante la sua paura, è un gran lavoratore. Si mette ancora in pericolo anche quando ha paura ed è cambiato in meglio nel corso dell'opera.