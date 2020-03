Quali sono i 10 personaggi femminili dello Studio Ghibili preferiti dai fan?

Anche se persino il Museo è fermo a causa del Coronavirus, lo Studio Ghibli continua ininterrottamente a far parlare di sé. Recentemente, infatti, i fan in Giappone hanno partecipato a un sondaggio per decretare quali sono i 10 personaggi femminili dello studio preferiti dagli appassionati.

In questo periodo di quarantena non c'è occasione migliore per recuperare i capolavori Ghibli che hanno contribuito a rivoluzionare l'industria dell'animazione. Vi ricordiamo, infatti, che su Netflix sono già disponibili numerosi classici e altri ancora saranno aggiunti a partire dal primo aprile. In occasione di un'intervista a Toshio Suzuki, inoltre, siamo venuti a conoscenza dei motivi che hanno spinto Hayao Miyazaki a concedere i propri film a Netflix per una distribuzione internazionale lontana dal cinema.

Ad ogni modo, in occasione di un sondaggio aperto dal portale giapponese Futabanet, i fan hanno stillato la propria classifica dei migliori 10 personaggi femminili dello Studio Ghibli che qui seguono:

Nausicaä di Nausicaä della Valle del Vento; Chihiro de La Città Incantata; Shheta di Laputa - Castello nel cielo; Kiki di Kiki - Consegne a domicilio; Satsuki de Il mio Vicino Totoro; San de La Principessa Mononoke; Marnie di Quando c'era Marnie; Ponyo di Ponyo sulla scogliera; Shizuku Tsukishima de I Sospiri del mio Cuore; Dola di Laputa - Castello nel cielo;

Ci teniamo a precisare che seppur Nausicaä della Valle del Vento non sia propriamente una produzione Ghibli, la pellicola è stata aggiunta in quanto una creazione di Miyazaki. Qual è per voi, invece, il miglior personaggio femminile del celebre Studio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.