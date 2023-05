Quali sono i 10 personaggi più odiosi di ONE PIECE? Ecco la top 10

Nel mondo di ONE PIECE vivono milioni di persone, ognuna con la propria vita talvolta tranquilla talvolta avventurosa. Tra questi, sono più di mille i personaggi presentati da Eiichiro Oda, e molti di questi sono riusciti bene. Ma non tutti.

Tra i mille personaggi di ONE PIECE infatti ci sono anche quelli che vengono sopportati molto poco, per non dire nulla. Quali sono i dieci personaggi più odiosi di ONE PIECE? Ecco una top 10, prendendo in considerazione tutti coloro che sono apparsi nella serie e che sono stati adeguatamente sviluppati e consolidati fino alla fine della saga di Wano.

La top 10 parte con Charlotte Flampe, una delle tante figlie di Big Mom, che compare durante lo scontro tra Katakuri e Rufy. Viziata, altezzosa, sadica e vogliosa di umiliare Rufy, inizia a farsi beffe anche del fratello che aveva ammirato fino a poco prima quando scopre il suo volto. In nona posizione c'è invece Orochi: nella terra dei samurai e dell'onore, ci sono pochi individui più disonorevoli dello shogun tiranno. Un altro sovrano corrotto è in ottava posizione: Wapol, che poi sembra essere riuscito a trovare un pizzico di successo dopo la fine della saga di Drum. Settima posizione invece per Van der Decken, l'uomo pesce fissato con Shirahoshi che è disposto a distruggere tutto pur di ottenerla, non riuscendo ad accettare un rifiuto. Si chiude la prima parte della top 10 con Trebol in sesta posizione: manipolatore, brutto da vedere e da ascoltare, il seguace di Doflamingo è uno dei pochi cattivi di quella saga che non riesce a brillare.

Invece la top 5 parte con Spandam, simbolo di nepotismo alla massima potenza: incapace e senza valore, si ritrova a gestire un gruppo di persone più forti di lui, sfogandosi prepotentemente sui malcapitati di turno. La quarta posizione è occupata invece da Squardo il Ragnovortice, il "figlio" di Barbabianca che lo tradisce: sono bastate poche parole di Akainu per convincerlo, sintomo che la sua fedeltà non era poi così solida. In terza posizione c'è Foxy, probabilmente il villain principale di ONE PIECE più odiato da tutti i fan: non è un caso se la saga di Long Ring Long Land è una delle più bistrattate. In seconda posizione c'è Stelly, il fratello di Sabo, simbolo di un potere incapace e corrotto che crede che la nobiltà sia tutto. La prima posizione va a un personaggio molto simile ma estremamente più stupido e potente: il Drago Celeste Saint Charlos, colui che voleva acquistare Kayme al mercato nero dell'Arcipelago Sabaody.

E per voi invece qual è il personaggio più odioso di ONE PIECE?