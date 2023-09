10 personaggi popolari degli anime così famosi che chiunque conosce!

La crescita del medium anime negli ultimi decenni è a dir poco astronomica e, grazie alla continua produzione di un'ampia varietà di serie amate, non mostra segni di rallentamento. Ogni anno viene pubblicato un nuovo lotto di serie anime che attirano i fan di tutto il mondo, aumentando lentamente l'attrattiva mainstream del mezzo.

Quando si tratta di anime shonen, nessuno è più noto di Dragon Ball . Fin dalla sua nascita nel 1986, Dragon Ball e i suoi vari sequel si sono guadagnati un seguito in tutto il mondo, in gran parte grazie alla simpatia del suo protagonista, Goku . Egli si schianta sulla Terra da bambino e si allena incessantemente per diventare il più grande guerriero del pianeta. La sua determinazione alla fine gli permette di trasformarsi nel leggendario Super Saiyan, probabilmente il potenziamento più famoso nella storia degli anime.

Anche se gli anime più popolari generalmente si rivolgono al pubblico più giovane, serie come Death Note dimostrano che non è sempre così. L'iconico anime è molto oscuro e, nel corso dei suoi 37 episodi, la sua narrazione introduce numerosi personaggi vili. Il personaggio principale di Death Note , Light Yagami, è immensamente popolare, ma il suo complice, lo shinigami noto come Ryuk, è probabilmente ancora più riconoscibile.

L'anime di Naruto è stato senza dubbio estremamente popolare al suo apice e anche cinque anni dopo la sua conclusione, il protagonista della serie, Naruto Uzumaki, è ancora immediatamente riconosciuto anche dai fan degli anime più occasionali. Il tentativo di Naruto di diventare l'Hokage ha definito l'anime negli anni 2000 e 2010, creando un'eredità internazionale che continua a crescere fino ai giorni nostri.

Negli anni '90, Sailor Moon è emersa come pioniera nel genere delle ragazze magiche, affascinando il pubblico e innescando un fenomeno globale che dura ancora oggi. Usagi Tsukino, la protagonista principale della serie, è diventata rapidamente un'icona di forza, resilienza e empowerment, in gran parte grazie alla sua trasformazione da goffa studentessa nella coraggiosa guerriera conosciuta come Sailor Moon, anche detta Usagi o Bunny.

Quando un film supera i 500 milioni di dollari al botteghino mondiale, è ovvio che è entrato nel territorio mainstream. Questo è certamente vero per Demon Slayer e la sua versione cinematografica, Mugen Train, che attualmente detengono il record di incassi per qualsiasi film giapponese. Grazie all'ampio successo del franchise di Demon Slayer, il suo protagonista, l'amabile Tanjiro Kamado, è estremamente famoso.

A causa della travolgente popolarità dei Pokémon , molti dei suoi fan non sono nemmeno consapevoli del fatto che la serie è considerata un anime, visto il suo fascino mainstream. Purtroppo, il viaggio di Ash Ketchum per diventare un Maestro Pokémon si è recentemente concluso, segnando la fine di un'era durata quasi quattro decenni.

La conclusione di Attack on Titan uscirà finalmente nell’autunno del 2023, chiudendo la quarta stagione della serie dopo tre anni di syndication. In quel periodo di tempo, l'anime brutale è diventato immensamente popolare, gran parte del quale può essere attribuito al suo personaggio principale polarizzante, Eren Jaeger. Sebbene la controversa ideologia di Eren Jaeger lo renda uno dei protagonisti degli anime più disprezzati di tutti i tempi, lo ha anche aiutato a guadagnarsi un posto tra i personaggi più riconoscibili che il mezzo ha da offrire.

My Hero Academia occupa un posto unico nella storia degli shonen. Ha debuttato nel 2016, rendendo la serie un po' troppo presto per essere considerata parte dell'ondata moderna che include Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, ma è anche troppo contemporanea per essere menzionata accanto agli anime shonen di punta come Naruto e One Piece. Il volto di All Might è estremamente memorabile e, grazie al design dei suoi personaggi ispirato ai fumetti, l'eroe numero uno del Giappone è uno dei preferiti tra il pubblico occidentale.

Il plauso della critica non si traduce sempre in un successo commerciale; tuttavia, nel caso di Cowboy Bebop , la serie ha dato prova di sé su entrambi i fronti. Spesso elogiato come il miglior anime mai realizzato, Cowboy Bebop vanta anche un enorme seguito. Di tutti i personaggi del cast di Cowboy Bebop , nessuno è così popolare come il suo protagonista, Spike Spiegel. Il cacciatore di taglie dalla parlantina pacata è spesso citato in una varietà di media, qualificandolo facilmente come uno dei personaggi più famosi nella storia degli anime.

Sebbene il successo di una serie manga non sia necessariamente indicativo di come verrà accolto un adattamento anime, la popolarità di One Piece si è innegabilmente diffusa in entrambi i mezzi. Il franchise ha venduto più unità manga di qualsiasi altra serie nella storia e, con il debutto del suo adattamento televisivo live-action, più occhi sono puntati sull'anime di One Piece che mai. Monkey D. Rufy , il protagonista di One Piece con il cappello di paglia, ha fatto irruzione in Internet con la recente rivelazione della sua trasformazione in Gear 5, infiltrandosi nei feed dei social media di milioni di utenti che altrimenti non avrebbero familiarità con la serie. Anche se si conferma che One Piece sta entrando nella sua saga finale, la serie di lunga data non mostra segni di rallentamento.