Questi 10 personaggi somigliano particolarmente a Makima di Chainsaw Man!

Uno degli aspetti più affascinanti del mondo di Chainsaw Man sono i suoi personaggi, e Makima è di gran lunga uno dei più popolari e intriganti. Appare calma ed educata in superficie, ma in realtà è una maestra della manipolazione, sia per paura che per il suo fascino femminile.

Per gran parte della serie, i veri poteri e le motivazioni di Makima sono nascosti, avvolgendo il suo personaggio nel mistero. Parte di ciò che rende Makima un personaggio così affascinante è il fatto che si senta unica, poiché non ci sono altri personaggi degli anime che siano esattamente come lei.

Mentre in Akame Ga Kill! Esdeath prova sentimenti romantici genuini per il protagonista, a differenza di Makima, che usa i sentimenti di Denji nei suoi confronti per manipolarlo, le due sono simili in altri modi. Esdeath è crudele e gode nell'infliggere dolore agli altri, e non si pente di nessuna delle sue azioni atroci.

Ogni homunculus di Fullmetal Alchemist prende il nome dal peccato che rappresenta, e Lust è la più crudele e manipolatrice del gruppo. Invece di essere controllata dal suo peccato come gli altri, Lussuria usa il suo fascino per manipolare gli altri, ingannarli o ottenere informazioni da loro.

Con il soprannome di Balalaika, Sofia Pavlovna Irinovskaya di Black Lagoon è una leader mafiosa spietata e rispettata. Balalaika non sfrutta il suo fascino come Makima, ma la sua leadership e la sua abilità nel combattimento sono così rispettate che non ne ha bisogno. I suoi uomini seguiranno lealmente i suoi ordini a prescindere.

Ciò che permette a Light di sopravvivere senza essere scoperto per così tanto tempo in Death Note è la sua intelligenza e il suo fascino. Light manipola numerose donne, sia quelle consapevoli che quelle ignare della sua vera identità di Kira, e non si fa scrupoli a ucciderle se mettono in pericolo il suo piano.

Ci sono differenze notevoli tra Makima e Rachel di Tower Of God. Rachel non ama e non ha fiducia in se stessa, nel suo aspetto o nelle sue capacità, tuttavia è determinata a raggiungere i propri obiettivi. La somiglianza di Rachel con Makima risiede nella sua volontà e capacità di manipolare e ingannare gli altri. Rachel non è in grado di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, considerandosi in grado di non sbagliare, e userà chiunque sia necessario per raggiungere la vetta e ottenere ciò che desidera.

Molti dei personaggi Kakegurui somigliano a Makima, ma nessuno si avvicina di più al presidente del consiglio studentesco, Kirari Momobami. È diventata presidente dopo aver battuto il presidente precedente in una scommessa e ha messo in atto il sistema dell'housepet, in cui chi non vince è considerato meno che umano. Kirari si comporta in modo raffinato in superficie, ma è crudele e calcolatrice e considera tutti gli altri come semplici oggetti per il suo divertimento. Come Makima, Kirari accetta anche di perdere e di essere eliminata alla fine, purché i suoi obiettivi vengano raggiunti.

Osamu Dazai di Bungou Stray Dogs è una persona misteriosa che non lascia mai trapelare le sue vere intenzioni. Dopo essersi guadagnato lo status di "leader più giovane nella storia della mafia", Dazai si nasconde nell'oscurità e non mostra alcun rimorso nel togliere vite umane. Osamu Dazai è un maestro della manipolazione e della persuasione ed è in grado di far crollare obiettivi da cui nemmeno le squadre di tortura riuscirebbero a ottenere informazioni. Un altro lato poco discusso di Makima che Dazai condivide è l'insondabile solitudine, poiché nessuno riesce a capire veramente chi è e cosa vuole dalla vita.

Come Makima, Elsa Granhiert di Re:Zero è una donna affascinante che di solito ha un'espressione quasi vuota, che rende i suoi pensieri e le sue emozioni incredibilmente difficili da leggere. All'apparenza sembra raffinata, ma la vera natura di Elsa non potrebbe essere più lontana dal suo aspetto esteriore.

L'autore Tatsuki Fujimoto ha citato FLCL come fonte di ispirazione per le ragazze di Chainsaw Man, con Makima che probabilmente si è ispirata al personaggio principale e antagonista della serie, Haruko. Haruko è incredibilmente imprevedibile, il che la rende difficile da leggere, e ha un talento nel persuadere gli altri.

Happy Sugar Life ha come protagonista Sato Matsuzaka che cerca di proteggere la fragile e contorta felicità che condivide con Shio. All'esterno, Sato è una ragazza amichevole e allegra, incredibilmente popolare e ammirata sia dai colleghi che dai coetanei. È intelligente e adattabile, e in genere sa cosa fare o dire nella maggior parte delle situazioni. Questa è tutta una facciata che Sato mette in scena per nascondere la sua vera natura. In realtà, Sato è altamente manipolatrice e in genere utilizza la manipolazione sociale per ottenere ciò che vuole. Non è al di sopra dell'omicidio se pensa che qualcuno stia minacciando lei e la "vita felice e dolce" di Shio. Sebbene ami veramente Shio, a differenza di Makima con Denji, è la sua natura nascosta e la volontà di usare e uccidere gli altri che collegano i due.