10 ragazze tratte da anime romantici che superano i cliché degli shojo

Le ragazze Shojo hanno avuto un ruolo determinante sin da quando il genere ha attirato l'attenzione come uno dei migliori degli anime ma non si può dire lo stesso della rappresentazione dei personaggi femminili. Innumerevoli anime romantici e slice-of-lufe hanno ridotto il ruolo femminile principale a quelle personalità unidimensionali.

My Happy Marriage continua ad appassionare i fan. Sebbene il personaggio di Miyo possa sembrare una Cenerentola degli anime, la sua personalità è più profonda di quanto sembri. E' timida e persino traumatizzata, ma quando trova un piccolo raggio di speranza in Kudo, lo afferra con tutta la sua forza. A differenza di giocare sui suoi difetti e aspettarsi che tutti abbiano pietà di lei, Miyo cerca di liberarsi dal suo passato e andare avanti tenendola alta. Il suo carattere è fragile e, anche quando aveva tutto il diritto di interpretare la damigella, ha cercato di risolvere i suoi problemi da sola.

Akane in My Love Story With Yamada Kun at Lv999 anche se è la partner più anziana nella relazione, non ha potuto fare a meno di cedere alla sua natura immatura. Tuttavia, Akane non insegue mai Yamada al punto da sembrare stalker; invece, gli dà lo spazio necessario di cui ha bisogno per realizzare i suoi sentimenti da solo. Akane è un'amica indipendente, divertente e premurosa, anche verso coloro che potrebbero averla fraintesa. A differenza di una tipica ragazza shojo, il ragazzo non è il centro della sua vita.

Wotakoi è il miglior anime romantico in ufficio di tutti i tempi e Narumi è una meravigliosa protagonista femminile che rappresenta i tratti di un vero otaku. Anche se Narumi Momose è adulta, il fatto che Wotakoi sia una storia d'amore è stato sufficiente perché la protagonista femminile non rappresentasse un classico cliché. Narumi è un otaku irriducibile, ma non lascia che questo la definisca.

Akari in More Than a Married Couple, But Not Lovers è bellissima, ma sa che il suo aspetto non è l'unica cosa che la definisce. Potrebbe essere etichettata come la gyaru della scuola, ma non lascia mai che le voci o le opinioni degli altri sminuiscano il modo in cui vuole vestirsi o comportarsi. Non c'è un grammo di tratti tossici nel suo carattere, anche quando finisce per amare lo stesso ragazzo della sua amica.

Tomo Aizawa in Tomo-chan is a Girl è l'incarnazione perfetta di un vero maschiaccio. Tomo vuole che il suo amico d'infanzia Junichiru ricambi i suoi sentimenti romantici e la veda come una ragazza invece che come un amico. Anche se fa tutto il possibile per impressionarlo, Tomo non sostituisce mai la sua personalità o il suo aspetto attraverso una sequenza di trasformazione cliché in cui diventa improvvisamente la ragazza più carina della scuola. Tomo Aizawa è una buona amica, una ragazza forte e ha un insolito senso di protezione per chi ne ha bisogno.

Marin Kitagawa in My Dress-Up Darling è davvero stupenda e una vera fashionista. Tuttavia, sotto la sua copertura da gyaru si nasconde un'otaku che vuole essere una cosplayer. Recluta l'aiuto del suo compagno di classe introverso Wakana Gojou, sarto esperto. Marin è premurosa, intelligente e ha il cuore in mano. Piuttosto che fare di tutto per nascondere i suoi sentimenti per il ragazzo meno popolare della classe, Marin abbraccia tutto a braccia aperte e impartisce una lezione su come non preoccuparsi di ciò che pensa il mondo.

Skip and Loafer è uno degli anime più sottovalutati del 2023, e tutto grazie al suo meraviglioso cast, in particolare a Mitsumi Iwakura. Mitsumi si trasferisce a Tokyo da un remoto villaggio per realizzare i suoi sogni. È così concentrata su chi vuole essere che non deraglia a causa della scintilla della grande città o della necessità di adattarsi alla cerchia sociale della scuola.

Rinko in Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion si risveglia come personaggio secondario di un romanzo che ha letto di recente. Tuttavia, cosa può esserci di più devastante che reincarnarsi in un personaggio destinato a morire? Ma Rinko non aveva intenzione di arrendersi al suo destino e ha deciso di ribaltare la situazione nei panni di Raeliana McMillan. Raeliana avrebbe dovuto morire per mano del suo fidanzato, ma usa la sua intelligenza e capacità di negoziazione per salvarsi da questo terribile destino.

Hori e Miyamura in Horimiya hanno rappresentato una delle migliori relazioni liceali a bassa manutenzione di tutti i tempi, soprattutto grazie a Hori. È sfacciata come sempre, ma sa che è meglio non permettere a nessuno di ridurla a una semplice fidanzata secondaria. Ha un carattere leggermente dominante rispetto a Miyamura, ma questo è un altro motivo per amare Hori. Ha una volontà forte, non corre dietro al ragazzo e dice soprattutto quello che ha nel cuore.

Romantic Killer è tutto ciò che un anime shojo non è. Le premesse dello spettacolo riguardano la protagonista femminile che evita i cliché romantici della vita reale e non vuole avere una relazione piuttosto che il contrario. Anzu Hoshino è un'otaku che ama la sua vita da single, il suo gatto domestico e il cioccolato. È così indifferente alla sua vita amorosa da adolescente che deve intervenire un vero mago degli abbinamenti. Non avere interesse per il romanticismo è un aspetto comico del personaggio di Anzu, ma i suoi veri successi sono la sua personalità forte, premurosa e indipendente. È una vera eroina che aiuta il protagonista maschile a venire a patti con il suo trauma passato. Anzu è un personaggio molto adorabile che non ha paura di essere se stessa.