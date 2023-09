Queste 10 scene hanno cambiato per sempre il futuro degli anime shonen!

Gli shonen originali "tre grandi" sono costituiti dai franchise più popolari e probabilmente i migliori del loro tempo: Naruto di Masashi Kishimoto, Bleach di Tite Kubo e One Piece di Eiichiro Oda. Ognuno di essi è ricco di personaggi leggendari, tecniche di combattimento, armi e punti chiave della trama di cui i fan parlano ancora oggi.

Il protagonista Naruto Uzumaki aveva già usato il suo famoso "talk jutsu" contro alcuni personaggi di Naruto quando lui e Gaara della Sabbia combattevano, ma il monologo di Naruto con Gaara è stato il suo esempio migliore e più memorabile di quella "tecnica". Naruto combatté contro Gaara fino a bloccarlo, e poi in lacrime si aprì parlando delle sue dolorose esperienze come veicolo vivente per Kurama. Proprio quando sembrava che Gaara fosse un mostro irredimibile, le parole di Naruto arrivarono al suo cuore, e i fan dello shonen capirono subito che era appena successo qualcosa di veramente speciale.

All'inizio di One Piece, Nami si è ribellata per poter riacquistare Coco Village da Arlong e ha abbandonato l'equipaggio di Luffy per farlo. Nami pensava di poter contare solo su se stessa, ma quando Arlong tradì la sua fiducia, Nami in lacrime implora Rufy di aiutarla e lui le presta il suo cappello come un "Sì" senza parole. Quel momento fu un punto di svolta per Nami, che passò da ladra egoista ad amica fiduciosa.

Il famoso arco narrativo della Soul Society di Bleach raggiunse il tanto atteso climax quando il protagonista Ichigo Kurosaki affrontò la sua nemesi, il Capitano Byakuya Kuchiki, per decidere il destino di Rukia una volta per tutte. All'inizio hanno combattuto con shikai, poi Ichigo ha entusiasmato l'intera comunità shonen con il suo bankai personale, Tensa Zangetsu.

Il primo vero combattimento tra Naruto e Sasuke ha definito l'arco narrativo dedicato al recupero di Sasuke e l'intero anime di Naruto. A quel punto, il legame tra loro si era spezzato, ma Naruto si rifiutava ostinatamente di accettare questo fatto.

La saga di Summit War in One Piece si è conclusa con un enorme botto, con i Marines e i pirati di Barbabianca che si sono scontrati a Marineford per decidere una volta per tutte il destino di Portgas D. Ace. Rufy corse avanti per salvare Ace e quasi ci riuscì, ma poi l'Ammiraglio Akainu si presentò e sferrò un fatale pugno di lava. Ace si lanciò per salvare il fratello minore e morì felice tra le sue braccia, ma Rufy rimase traumatizzato.

Quando Ichigo ha combattuto contro Byakuya, il Capitano Sosuke Aizen si risvegliò dalla morte. Ha dato un'ultima svolta all'arco della Soul Society e si è dichiarato un traditore , la mente che aveva orchestrato gli eventi dell'intero arco. Quella drammatica svolta degli eventi ha contribuito a definire un’intera era non solo per Bleach ma per tutti gli anime shonen. Sosuke Aizen è diventato un iconico e indimenticabile traditore-cattivo, abbandonando la sua personalità falsamente gentile e dichiarando guerra all'intera Soul Society.

Uno dei momenti più importanti dell'anime di Naruto in realtà ha avuto luogo in un flashback, che si colloca tra i flashback anime più drammatici e di grande impatto mai esistiti. Sasuke Uchiha ricordava chiaramente la notte in cui tornò e trovò il suo intero clan massacrato per mano di suo fratello. Sasuke non sapeva perché Itachi avesse tradito gli Uchiha quella notte, ma quella scena iconica suscitò odio nel cuore di Sasuke e lo mise sulla strada per distruggere suo fratello come vendetta. Molto più tardi, i fan di Naruto scoprirono la verità sul motivo per cui Itachi massacrò la sua famiglia ma risparmiò Sasuke.

Per molti archi narrativi ormai, Rufy ha usato i suoi potenti Gears per diventare più forte e sconfiggere personaggi del calibro di Rob Lucci, Donquixote Doflamingo e il generale Charlotte Katakuri. Tuttavia, nemmeno il Gear 4 bastò a sconfiggere il draconico Kaido, e tutto sembrava perduto. Il battito del cuore di Rufy è diventato il tamburo della libertà e Gear 5 si è risvegliato.

Per molto tempo, Kenpachi è stato qualcuno che ha usato la pura forza per compensare la sua mancanza di shikai, ma dopo aver ucciso il Capitano Unohana in un duello di allenamento, le cose sono cambiate. Kenpachi ha entusiasmato i fan degli shonen quando ha finalmente usato il suo shikai, Nozarashi, contro una lotta apparentemente impossibile da vincere contro il potere illimitato dell'immaginazione di Gremmy Thoumeaux.

Uno dei momenti migliori di Naruto è arrivato non solo con i jutsu, ma anche con i dialoghi mondani che esploravano argomenti seri. Naruto era determinato a sconfiggere le Sei Vie di Pain per vendicare la distruzione del Villaggio della Foglia, ma ciò significava che Naruto stava facendo il gioco di Pain. Il mondo dei ninja soffriva a causa del ciclo infinito di odio, violenza e vendetta, e sembrava che nessuno potesse fermarlo. Pain fermò Naruto solo con le sue parole, sfidando l'idealista Naruto Uzumaki a trovare una soluzione a quel ciclo. Pain sottolineava anche che lui e Naruto non erano così diversi, perché in quel ciclo di odio, ognuno era un eroe giusto ai propri occhi perché si concentravano solo sulla vendetta di ciò che avevano perso personalmente.