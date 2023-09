I 10 villain che hanno definito la storia degli anime moderni

Il panorama degli anime di oggi è più saturo che mai e miriadi di spettacoli moderni oggi, un giorno si uniranno cosiddetti cult. Gli anime moderni sono incentrati sulla sperimentazione e sulla sovversione. Anche se porta apertamente in chiaro le sue influenze, le migliori serie sovvertono i cliché che le hanno ispirate a creare nuovi classici.

Sono ormai lontani i tempi degli antagonisti fatti con lo stampino: i cattivi che definiscono gli anime moderni sono imprevedibili, complessi e straordinariamente attraenti nella loro malizia. Da spietate menti malvagie a tragici fuorilegge incompresi, questi incredibili cattivi sono quelli che i fan considereranno come i migliori anime moderni.

Sukuna di Jujutsu Kaisen è un Re delle Maledizioni appena sconfitto, un'entità malvagia delle leggende famigerata per i suoi atti di violenza crudeli e immorali e ciò che rende Sukuna più avvincente di un normale Big Bad è il suo legame con Itadori Yuji, il protagonista di JJK.

Confondere il confine tra il bene e il male è una tendenza recente di cui i fan degli anime non ne hanno mai abbastanza. E il cattivo protagonista che i futuri fan ricorderanno di quest'era degli anime è Eren Yeager, l'ex eroe di Attack on Titan.

One Piece continua ad essere una serie decisiva per un'altra generazione con il suo cattivo Kaido che passerà alla storia come uno dei migliori antagonisti dell'opera e un'icona per tutti i villain shonen.

A differenza della maggior parte degli altri cattivi degli anime, il terrore di Isabella di The Promised Neverland non deriva dalla formidabile forza fisica ma dalla sua astuzia e crudele inganno. Lavorando come mamma per la Grace Field House, Isabella stava facendo crescere degli orfani da dare in pasto ai demoni a cui non aveva altra scelta che obbedire.

Scrivere un personaggio che i fan possano effettivamente odiare è la cosa più difficile da fare, eppure è difficile trovare qualcuno che non disprezzi Kisaki Tetta di Tokyo Revengers. Questo ragazzo (ma anche questo uomo) è il motivo per cui il povero Takemichi si ritrova a dover affrontare tutte quelle peripezie, con intenti assolutamente egoistici, dimostrando di essere un essere assolutamente disumano.

Quando si parla dei cattivi de Le Bizzarre avventure di JoJo, Dio viene sempre in mente per primo. Tuttavia, Enrico Pucci potrebbe essere ancora più terrificante: egli era un devoto seguace di Dio che sognava di raggiungere il "paradiso" attraverso il disegno del suo maestro.

Di tutti i cattivi che definiranno gli anime moderni, Nakahara Chuuya di Bungou Stray Dogs è il meno malvagio ma potrebbe avere molti più fan del protagonista della serie. Chuuya potrebbe aver commesso innumerevoli crimini, ma ama la sua città e la sua gente tanto quanto i membri dell'Agenzia investigativa armata, inoltre è troppo accattivante e divertente per essere odiato.

Il mondo di Vinland Saga è spietato, immerso nella guerra e governato dalle leggi della sopravvivenza. La nemesi di Thorfinn e mentore riluttante, Askeladd, sopravvive giocando sporco e dimostrandosi il più forte e il più intelligente sul campo di battaglia. Tuttavia, non è puramente malvagio e, guidato da sogni autentici, Askeladd dà a Thorfinn i mezzi per sopravvivere e seguire i suoi ideali più elevati nel duro mondo dei Vichinghi.

In My Hero Academia non mancano cattivi memorabili, come All For One oppure Himiko Toga, ma nessuno di questi potrebbe essere paragonato a Dabi in termini di brillante scrittura emotiva e significato narrativo. All'inizio Dabi non era altro che una misteriosa minaccia minore con formidabili poteri di fuoco, ma poi si scoprì essere Toya Todoroki, il figlio primogenito di Endeavor.

Chainsaw Man ha creato un cattivo che sicuramente passerà alla storia come un'icona degli anime di oggi. Cacciatrice di diavoli di alto rango che per prima portò via Denji da una vita di povertà e sofferenza, Makima è stata un enigma inquietante per la maggior parte della serie. Tuttavia, gli sforzi di Makima per dare a Denji una vita migliore si sono rivelati una manipolazione contorta per attirare il Diavolo Motosega, dal momento che lei è il Diavolo del Controllo, uno dei diavoli più potenti della serie che fa a pezzi quasi tutto ciò che Denji ha di più caro.