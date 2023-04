Quali sono i 10 volumi migliori di ONE PIECE? La top 10 secondo Goodreads

Con oltre 100 volumi all'attivo anche in Italia, ONE PIECE è uno dei manga più longevi di sempre. Naturalmente ci sono stati progetti di altri mangaka che sono durati molto più tempo, talvolta anche il doppio, e quindi hanno un conteggio di volumi elevatissimo e anche irraggiungibile. Ciò non toglie che l'opera di Oda sia comunque nell'olimpo.

Con così tanti volumi in circolazione, è difficile dire quale sia il migliore e quale il peggiore. La storia di ONE PIECE è un tutt'uno che a volte comprende collegamenti distanti anche anni e anni, con capitoli pubblicati a distanza siderale eppure che riescono a richiamarsi l'un l'altro in qualche modo. Tuttavia, col portale Goodreads, è possibile dare il proprio voto ai singoli volumi. E proprio tramite questo è possibile decidere i dieci migliori volumi di ONE PIECE, ovviamente secondo i canoni dei lettori e utenti di Goodreads. Ecco la top 10:

Volume 103 con un voto di 4,79 su 5; Volume 104 con un voto di 4,77; Volume 100 con un voto di 4,74; Volume 102 con un voto di 4,72; Volume 96 con un voto di 4,72; Volume 101 con un voto di 4,71; Volume 59 con un voto di 4,71; Volume 58 con un voto di 4,70; Volume 99 con un voto di 4,70; Volume 57 con un voto di 4,68.

Come si nota immediatamente, i fan di ONE PIECE hanno apprezzato principalmente due archi narrativi: il più recente, quello di Wano con la guerra di Onigashima, e l'arco di Marineford, la grande guerra tra Barbabianca e la marina per salvare Ace. Inoltre, ad eccezione dei primi due volumi, tutti gli altri tankobon della top 10 hanno un voto molto simile che, in certi casi, varia addirittura per millesimi di voto. Qual è il vostro volume preferito di ONE PIECE?

Con la situazione attuale che si sta sviluppando in ONE PIECE, non è detto che un giorno questa classifica non venga pesantemente sconvolta.