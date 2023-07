100 Girlfriends: un teaser animato ci mostra la seducente Hakari!

Dopo l'annuncio dell'anime di 100 Girlfriends, sono stati rilasciati vari teaser promozionali che ci stanno facendo conoscere sempre più i personaggi della serie di genere Romcom Harem!

Proprio questo lunedì è stato pubblicato un video su una delle 100 ragazze che il nostro protagonista incontrerà nel corso dell'opera: si tratta della bella Hakari Hanazono. Capelli rosa e forme prorompenti, la ragazza si troverà nella situazione di non poter rifiutare il nostro protagonista o il prezzo da pagare sarà veramente salato.

La trama ci racconta le vicende amorose di Rentaro Aijo, un adolescente che durante le scuole medie è stato rifiutato ben 100 volte. Sconsolato, si reca al tempio, pregando di poter incontrare l'amore della sua vita. Gli appare quindi niente meno che il dio dell'amore. Quest'ultimo gli farà un'insolita rivelazione: pare infatti che per ogni persona ci sia una sola anima gemella, ma il nostro Aijo, per un errore, ne ha ben 100. Il dio gliele farà incontrare tutte, ma c'è un problema: per ogni relazione che fallirà, la fanciulla in questione andrà incontro ad un incidente mortale.

Serializzato su Weekly Young Jump dal 2019 ed ancora in corso, la serie presenta una trama quantomeno bizzarra e soprattutto tante, anzi tantissime belle ragazze. L'ecchi e il fanservice saranno all'ordine del giorno.

E voi siete curiosi di vedere questo anime? Fatecelo sapere con un commento!