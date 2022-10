Più di 100 mangaka insieme per un'asta di beneficenza a favore dell'Ucraina

La Guerra tra Russia e Ucraina ha spinto diversi settori da tutto il mondo ad unirsi a supporto del Paese invaso. Anche la cultura anime e manga non è rimasta in disparte da questi avvenimenti, tanto che l'autore di Ashita no Joe ha lanciato un'iniziativa a cui hanno risposto più di 100 mangaka.

Il papà di Rocky Joe, Tetsuya Chiba, dopo essere tornato a casa dall'operazione al cuore a gennaio 2022, si è mosso in primo piano per lanciare un'asta di beneficenza, a cui hanno aderito 110 importanti mangaka, per supportare l'Ucraina. L'iniziativa è cominciata lo scorso 3 ottobre con ben 146 sketch e illustrazioni originali realizzati da alcuni degli autori più conosciuti al mondo come George Morikawa (Hajime no Ippo), Akihito Tsukushi (Made in Abyss) e tanti altri ancora.

Chiba sensei ha così spiegato le origini di questa idea: "Ho iniziato questo progetto perché mi sono chiesto cosa potessi fare come fumettista in questi tempi difficili. Spero che il movimento di sostegno a chi soffre nel mondo si diffonda di più". L'asta durerà fino al 23 ottobre e i proventi finiranno tra le mani di Medici Senza Frontiere a cui è affidato il compito di gestire il ricavato in favore dell'Ucraina e dei suoi cittadini.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa splendida iniziativa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.