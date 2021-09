100 Volumi di ONE PIECE: il video omaggio ufficiale con la commovente musica dei RADWIMPS

Il Volume 100 di ONE PIECE è finalmente disponibile in Giappone, e per festeggiare l'ennesimo traguardo tagliato dal manga di Eiichiro Oda e l'imminente uscita dell'episodio 1000 dell'anime, il sito web ufficiale dell'opera ha pubblicato un commovente video celebrativo con la musica dei RADWIMPS (Your Name, Weathering With You).

Il video in questione, allegato in cima all'articolo, promuove il nuovo brano dei RADWIMPS "Twilight", creato appositamente per il progetto We Are One di ONE PIECE. Nel caso in cui non aveste seguito l'iniziativa, We Are One è il titolo di una webserie di cinque episodi pubblicata sul canale YouTube di ONE PIECE, in cui vengono raccontate cinque storie di persone che risolvono le loro difficoltà nella vita di tutti i giorni proprio grazie agli insegnamenti del manga di Oda.

I RADWIMPS hanno composto la colonna sonora, e ora è finalmente disponibile il video musicale con spezzoni dell'anime e della webserie live action. Neanche a dirlo, il video ha raggiunto quota due milioni di visualizzazioni in pochi giorni, con migliaia di fan che hanno commentato emozionati, spiegando quanto abbia significato per loro questa grande opera.

ONE PIECE si sta lentamente avvicinando al finale, e questo magnifico video è un ottimo modo per ricordare quante persone sono cresciute con la serie capolavoro di Eiichiro Oda, uno degli autori più influenti di sempre.