Gli 11 migliori manga one-shot da leggere tutti d'un fiato

Un manga one-shot è completo in un capitolo e di solito varia dalle 16 alle 60 pagine e oltre, generalmente creati per concorsi di serializzazione o come "nuove proposte" di famosi mangaka. Non a caso alcuni artisti, come quelli di Naruto e A Silent Voice, hanno cominciato proprio in questo modo.

A Parasol Alliance racconta la tenera storia di un liceale di nome Ten decide di confessare la sua cotta. Sfortunatamente, scopre di aver effettivamente confessato la cosa alla sorella gemella della sua cotta, Karin. Sorprendentemente, però, Karin sembra indifferente e chiede invece aiuto a Ten con la sua cotta, il fratello gemello di Ten, Haru. Per evitare che Karin lo smascheri e per ottenere informazioni sulla sorella di Karin, Yuzu, Ten accetta di aiutarla.

What A Pity We Are è un one-shot che pone obiettivi e ambizioni al di sopra del romanticismo, ricordando ai lettori l'importanza di mantenere la scintilla creativa. Yukiya Iiyama è un ragazzino cupo che indossa le cuffie ovunque per bloccare i rumori intorno a lui. Un giorno, mentre è al lavoro, incontra Natsumi Souda, una famosa idol con cui ha frequentato il liceo. Sebbene i due fossero entrambi musicisti, il successo di Souda fece sì che Yukiya non fosse più in grado di fare musica. Tuttavia, quando Souda riappare, incoraggia Yukiya a tornare di nuovo a creare musica.

Con poco meno di 80 pagine, Light Again è una lettura perfetta per chi cerca qualcosa agrodolce. Con la scrittura e le illustrazioni di Aco Arisaka, la serie è ambientata all'indomani della distruzione della luna a causa della collisione di un meteorite. Con la Terra che perde la luce solare, l'umanità scopre i Lumia, un gruppo infetto da una malattia che fa sì che abbiano un bagliore luminescente e degli scienziati inizia a sperimentare sul Lumia. In questo mondo, una giovane ragazza e uno scienziato senza speranza sviluppano una connessione.

I fan più accaniti di One Piece sanno esattamente a cosa andranno incontro con One Piece: Strong World. La storia è un prologo al decimo film omonimo, ambientato due decenni prima della storia principale e incentrato su Roger, il Re dei Pirati.

The Gokuraku District's Third Avenue Incident racchiude un racconto divertente e ben scritto in sole 50 pagine circa e i fan hanno elogiato il suo impressionante stile artistico e il duo principale. Tao e Alma sono due "risolutori di problemi" in missione: mantenere la legge e l'ordine nell'imprevedibile e senza legge distretto di Gokuraku.

Bleach: Howl from the Jaws of Hell è il manga sequel di Bleach ambientato un decennio dopo la guerra finale. Ichigo vive una vita pacifica e suo figlio Kazui ha ereditato alcune delle sue abilità da Shinigami. Ichigo viene convocato dai suoi vecchi compagni, Renji e Rukia, per partecipare a un rituale della Soul Society, ma nessuno si aspetta di incontrare un vecchio nemico che pensava fosse scomparso per sempre. Questo manga one-shot di Bleach sta per avere una versione a colori.

Haikyū!! festeggia spesso con i fan la propria opera attraverso degli one-shot interessanti e quello di Haruichi Furudate intitolato A Party Reignited non è da meno e prende una svolta meno seria rispetto alle partite solitamente intense mostrate. I personaggi si divertono e allo stesso tempo sono esilaranti e drammatici.

I nuovi fan dell'Ouran High School Host Club saranno entusiasti di conoscere dell'esistenda dello speciale one-shot di Bisco Hatori, un breve epilogo su Haruhi e l'Host Club che si stabiliscono a Boston.

Pochi sanno che A Couple of Cuckoos, il manga di Miki Yoshikawa, autrice di Yamada-Kun e le sette streghe e Yankee-kun & Megane-chan - il teppista e la quattrocchi, è nato con una breve storia one-shot dal titolo Cuckoo's Fianceé, con protagonisti sempre la famosa influencer di nome Erika Amano e del figlio di un povero yakuza di nome Nagi Umino. Allo stesso modo, prima che A Silent Voice di Yoshitoki Ooima diventasse un successo su Bessatsu Shōnen Magazine, è stato un one-shot che ha completato la storia nel 2011.

Tokidoki è stato scritto e illustrato da Naoshi Komi, il mangaka dietro Nisekoi: False Love . Questo one-shot segue Hatsu Takagi, una ragazza affetta da una rara malattia cardiaca chiamata "Tempocardy". Questa malattia le dice quanti battiti del suo cuore le restano. Dopo che Hato Iijime lo scopre, fa del suo meglio per farle vivere la sua vita al massimo.