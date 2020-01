Il 12° episodio di My Hero Academia 4 si mostra in alcune immagini

La quarta stagione di My Hero Academia è oramai nel pieno del suo svolgimento, tra colpi di scena e nuovi personaggi che hanno saputo colpire al cuore gli spettatori scatenatisi sui social media, segno inequivocabile dell'attenzione mediatica che quest'ultima stagione dedicata all'epopea di Kohei Horikoshi sta riscuotendo.

L'undicesima puntata di My Hero Academia Stagione 4 si è però portata dietro le critiche di numerosissimi fan, in particolar modo dei lettori del manga che hanno notato varie inesattezze e scene totalmente rimosse, una decisione che ovviamente non ha fatto piacere. L'attenzione generatasi attorno alla dodicesima puntata dell'opera è quindi chiaramente molto alta, non solo per gli avvenimento che verranno raccontati nel corso dell'episodio, bensì anche - e soprattutto - perché in molti temono che la serie sia sul punto di scontrarsi con un pericoloso crollo qualitativo.

Insomma, le domande che ruotano attorno alla puntata sono molte, ma per il momento non possiamo far altro che attendere. Nel mentre, però, su Twitter sono state pubblicate alcune nuove immagini dedicate proprio al dodicesimo episodio della serie, intitolato An Unseen Hope. Le immagini - visionabili a fondo news - mettono in mostra alcuni dei personaggi che incontreremo nel corso della puntata.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dell'episodio 11 di My Hero Academia Stagione 4.