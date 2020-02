Il 13° episodio della nuova serie Pokémon si mostra in un trailer ricco d'azione

L'ultima opera animata di casa Pokémon ha saputo immediatamente conquistare le attenzioni di una larga fetta di pubblico, rimasta avvinghiata alle vicende narrate anche grazie all'ultima produzione videoludica del franchise che su Nintendo Switch ha fatto - e sta facendo - assai parlare di sé, nel bene e nel male.

Le puntate scorrono una dopo l'altra senza lasciare un attimo di respiro ai fan e le vicende narrate hanno saputo rivelarsi sufficientemente intriganti da spingere gli spettatori a voler scoprire come il tutto andrà proseguendo, in particolar modo dopo le rivelazioni recentemente presentatesi innanzi ai nostri occhi e i personaggi che stanno per fare il loro trionfale ingresso sulla scena.

Attraverso Twitter è infatti stato presentato un ricco e intrigante trailer dedicato alla 13° puntata dell'opera - che voi potete visionare scorrendo a fondo news -, il quale è particolarmente incentrato su degli accesi scontri che caratterizzeranno tutto l'episodio. A quanto pare, infatti, i nostri Ash e Pikachu potranno sfidare il campione Dandel in un appassionante duello che saprà sicuramente regalare grandi emozioni, dopotutto parliamo di uno degli allenatori più famosi di tutto Galar. La rivelazione della presenza di Dandel nella serie Pokémon 2019 era già stata svelata tempo addietro, ma ora potremo finalmente vedere all'opera il campione e i suoi potenti Pokémon.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che nel corso di questi ultimi giorni si è tenuto il Japanese Snow Festival, evento durante il quale l'epopea di Pokémon ha saputo rubare la luce dei riflettori grazie ad alcune "sculture" particolarmente apprezzate dal pubblico.