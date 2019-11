Il 133° episodio di Boruto: Naruto Next Generations si mostra in alcune immagini

Arrivati a questo punto, è indubbio che l'epopea animata di Boruto: Naruto Next Generations abbia saputo convincere il pubblico, con milioni e milioni di fan sempre più desiderosi di scoprire come proseguiranno le vicende nel nuovo arco narrativo dell'opera, le quali hanno visto Naruto tornare direttamente nel passato.

Quel che è venuto così a presentarsi innanzi agli spettatori è stato un risultato interessante, che se da una parte ci ha permesso di rivedere tanti personaggi perduti, dall'altro lato ha messo in luce un curioso e interessante rapporto tra Boruto e Naruto. I due, infatti, con il passare degli episodi hanno cominciato a mettere in mostra sempre più similarità, due gocce d'acqua per indole e per carattere che al contempo hanno però hanno presentato anche qualche spaccatura, in particolar modo quando Boruto ha potuto vedere con i suoi occhi la devastante potenza della Volpe a Nove Code.

Giunti a questo punto, in molti si stanno quindi chiedendo come proseguiranno le vicende di Boruto, con il 133° episodio attualmente atteso per il 24 novembre. Ebbene, nel corso di queste ultime ore sono state pubblicate alcune immagini dedicate alla puntata e visionabili a fondo news, alcuni frame che hanno messo in mostra diversi personaggi che compariranno durante l'episodio.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Naruto Shippuden. Inoltre, sempre sul sito è disponibile anche la recensione di Boruto: Naruto Next Generations.