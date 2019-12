Il 136° episodio di Boruto: Naruto Next Generations si mostra in alcune immagini

La lunga cavalcata della serie animata Naruto: Boruto Next Generations sembra voler continuare per la sua strada senza concedere un attimo di respiro ai fan, i quali hanno assai apprezzato l'ultimo arco narrativo dell'opera, in parte concretizzatasi come forma di festeggiamento per il 20° anniversario di questa grande epopea.

L'ultima avventura dell'anime ha infatti visto Boruto catapultato direttamente nel passato, un evento che ha permesso a tutti i fan d'incontrare nuovamente qualche faccia dimenticata e tante vecchie conoscenze assai ringiovanite, seppur non siano mancate alcune dure critiche per certi episodio di Boruto Naruto Next Generations. L'arco narrativo in questione ha puntato molto sull'incontro tra questi due mondi, con Boruto e Naruto che hanno rappresentato il fulcro principale dell'opera.

Effettivamente, in varie occasione sono state messe chiaramente in mostra le somiglianze tra i due - senza ovviamente dimenticare qualche interessante punto di "rottura" - e il pubblico appare già molto curioso di scoprire come le vicende si evolveranno in futuro. Ebbene, nel mentre che attendiamo, su Twitter sono state pubblicate varie immagini tratte dal 136° episodio dell'opera, le quali hanno già saputo galvanizzare i fan a causa di un'interessante discussione tra Sakura e Sasuke che si presenterà nel corso della puntata, intitolata "Beyond Time".

Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che nel corso di questi ultimi giorni sono giunti anche gli spoiler delle puntate 137 e 138 di Boruto Naruto Next Generations.