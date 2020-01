La 14° puntata di My Hero Academia 4 si mostra in varie immagini cariche di pathos

Il 13° episodio della quarta stagione di My Hero Academia ha saputo far parlare molto di sé in questi ultimi giorni, con i fan che hanno invaso i social network per discutere di quanto visto e, soprattutto, di ciò che gli eventi narrati andranno a significare per il futuro della serie e dei suoi amati personaggi.

Invero, non solo i fan, ma anche alcuni addetti ai lavori hanno celebrato My Hero Academia Stagione 4 - e l'ultima puntata in particolare -, un'epopea che d'episodio in episodio continua a guadagnare popolarità tra gli spettatori sempre più desiderosi di gustarsi qualsivoglia novità sull'opera nel mentre che il manga continua la sua corsa, e fortunatamente quest'ultime non si stanno facendo attendere.

Attraverso Twitter sono state infatti pubblicate alcune interessanti immagini - che voi potete visionare scorrendo fino al fondo della news - dedicate al chiacchierato quattordicesimo episodio della quarta stagione di My Hero Academia, le quali permettono di dare un primo rapido sguardo agli eventi che verranno trattati nel corso della puntata, tra nuovi combattimenti da vivere con il cuore in gola e volti noti pronti a tornare sulla scena.

Prima di salutarvi vi ricordiamo inoltre che, nel caso in cui foste interessati, potete leggere sulle pagine di Everyeye la recensione del 13° episodio di My Hero Academia Stagione 4.