Il 142° episodio di Boruto: Naruto Next Generations si mostra in varie immagini

Dopo una lunghissima attesa, Boruto: Naruto Next Generations è finalmente entrato nel pieno del nuovo arco narrativo tanto atteso dai fan, con particolare attenzione data ai banditi Mujina, una nuova epopea che si è fatta a lungo attendere tra trailer, immagini e piccole anticipazioni pensate per intrigare l'utenza.

In effetti le nuove puntate della serie animata si preannunciano assai interessanti, con i nostri eroi ritrovatisi in una situazione tutt'altro che ottimale e che porterà a importanti sviluppi per il futuro, con gli spettatori che nel mentre attendono trepidanti di scoprire come le vicende andranno proseguendo, pronti ad analizzare ogni più piccola novità a riguardo, come il nuovo outfit a tema Boruto Naruto Next Generations indossato a Sarada, il quale ha fatto assai parlare l'utenza.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore, su Twitter sono state pubblicate una serie d'immagini - che voi potete visionare scorrendo verso il fondo della news - dedicate proprio alla prossima puntata dell'anime, ovvero la 142°, scatti attraverso i quali è possibile vedere alcuni dei personaggi e delle situazioni che la faranno da padrone nel corso dell'episodio. Inoltre, è stato svelato che la puntata, attesa per il 2 febbraio 2020, s'intitola A Test Of Guts.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in questi ultimi giorni è stata presentata una nuova collezione di Funko Pop a tema Boruto Naruto Next Generations.