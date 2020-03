Il 149° episodio di Boruto: Naruto Next Generations si mostra in un nuovo trailer

Il grande franchise di Naruto, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Masashi Kishimoto che ha poi visto il sopraggiungere di un adattamento anime, è tornato sulla bocca di tutti nel corso di questi ultimi mesi grazie al sopraggiungere della nuova e chiacchierata serie Boruto: Naruto Next Generations.

La nuova opera, in verità, non ha saputo conquistare l'interezza del pubblico che per anni aveva assiduamente seguito il brand, con varie critiche mosse all'opera per la scelta - da molti non apprezzata - di andare a realizzare delle vere e proprie storie alternative che andassero distaccandosi dalla produzione cartacea. Ora però la situazione sembra finalmente sul punto di cambiare e una nutrita fetta di pubblico attende con impazienza di scoprire come andranno proseguendo gli eventi narrati nell'anime, che dopo una lunga attesa ha infine portato sulla scena alcun volti noti.

Ebbene, attraverso Twitter, è stato pubblicato un nuovo video promozionale dedicato alla 149° puntata di Boruto: Naruto Next Generations - attualmente attesa per la prossima domenica -, trailer attraverso il quale è possibile visionare alcuni dei personaggi e degli eventi che potremo vedere nel corso dell'episodio, il quale si preannuncia particolarmente ricco d'eventi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che l'ultima puntata dedicata alla serie animata di Boruto Naruto Next Generations ha visto il sopraggiungere di un nuovo personaggio.