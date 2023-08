15 anime shojo che vi faranno piangere a dirotto: la classifica dei fan

Esistono degli anime divertenti e leggeri, altri ricchi di azione e di colpi di scena e altri ancora che vi faranno piangere per giorni di seguito per dei personaggi che nemmeno esistono. I fan hanno deciso quali anime fanno piangere di più in assoluto: ecco la classifica!

15 - Orange in soli 13 episodi sa appassionare i fan di Your Name, con uno shojo che aggiunge un pizzico di fantascienza. Naho Takamiya comincia a ricevere lettere da una futura versione di se stessa in cui le implora di evitare il suicidio del suo amico Kakeru Naruse. A complicare la trama, Naho si rende presto conto che deve dare libero sfogo ai suoi sentimenti romantici per Kakeru, anche se questo significa sacrificare la sua nuova famiglia del futuro.

14 - Plastic Memories dimostra che la scelta giusta è sempre amare con tutte le proprie forze anche quando una storia è destinata a concludersi, come nel caso del liceale Tsukasa Mizugaki e dell'androide "giftia" Isla.

13 - Full Moon ci insegna a insegnare i propri sogni a costo della propria vita. Mitsuki Kouyama mentre lotta tra un intervento chirurgico salvavita e affronta i suoi sogni come cantante.

12 - Angel Beats fonde il dramma, il romanticismo e il soprannaturale, ma attenzione a non affezionarsi ai suoi personaggi.

11 - Si alza il vento è il penultimo film di Miyazaki, a cui non servono presentazioni, con una storia d'amore toccante durante la Prima Guerra Mondiale.

10 - Princess Tutu - Magica ballerina è una storia d'amore ben scritta, ma triste, che trae ispirazione artistica e musicale da balletti classici come Il lago dei cigni e fiabe come Il brutto anatroccolo.

9 - Hotarubi no mori e ha un impatto eccezionalmente drammatico per essere un cortometraggio, dai toni dolci e delicati che vi faranno appassionare fino all'ultimo secondo, una versione giapponese rivisitata di Amore e Psiche.

8 - Weathering With You di Shinkai non può essere nominato per la sua grandiosa storia d'amore e per la quantità di tristezza e malinconia presente, con una fantastica animazione tipica dei film del regista.

7 - Clannad sarà ben ricordato dai fan più adulti, in particolare il suo sequel After Story , che vi farà prosciugare tutte le vostre lacrime.

6 - Voglio mangiare il tuo pancreas ha un titolo intrigante con un significato molto più profondo che merita davvero l'attenzione. Questo film vi farà capire più di qualsiasi altra cosa che il tempo non va sprecato e che la vita va vissuta a pieno giorno per giorno.

5 - Fruits Basket si è rapidamente consolidato come una classica storia d'amore strappalacrime con il suo revival del 2019. Sotto il colorato cast di personaggi c'è un profondo trauma causato da un'orribile maledizione familiare.

4 - Your Lie in April , tra musica e lacrime, è molto conosciuto dal pubblico ma impossibile da non citare se si vuole piangere un po'.

3 - Oshi no Ko con il primo episodio dalla durata di 70 minuti ha fatto piangere chiunque, ma la tristezza non termina qui quanto i figli Ruby e Aqua dell'idol ormai defunta Ai Hoshino devono fare i conti con il mondo dello spettacolo fatto di bugiardi , arrivisti e malati.

2 - Your Name è un altro film di Makoto Shinkai che ha fatto versare le peggiori lacrime ai suoi spettatori.

1 - La forma della voce è al primo posto fra gli anime più tristi in assoluto per i fan e solo poche persone sono riusciti a guardare questo film senza piangere dall'inizio fino alla fine, con una storia d'amore difficile e travagliata.