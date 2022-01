15 anni di Black Butler: un nuovo poster celebra la serie e l'imminente live concert

Sono passati ormai 15 anni dal debutto di Black Butler su Monthly GFantasy, la rivista shonen su cui è serializzata la serie di Yana Toboso, e per l'occasione si terrà un live concert pubblicizzato da un fantastico poster celebrativo. Guardiamo insieme il nuovo artwork.

Nel nostro paese Black Butler arrivò solo nel 2011 edito da Panini Comics, ma in Giappone lo shonen di Yana Taboso spopolava già dal 2006, e da allora la sua popolarità non ha fatto che crescere.

Dal manga che ha come protagonisti il giovane Ciel Phantomhive e il suo maggiordomo Sebastian Michaelis sono infatti stati tratti numerosi adattamenti, dalla serie animata di Black Butler ai lungometraggi animati (più o meno fedeli alla controparte cartacea), passando per i musical teatrali, i CD drama e un videogioco, ai quali si è poi aggiunta anche una trasposizione live-action.

E adesso, a diversi anni di distanza, in occasione di una ricorrenza importante come il quindicesimo anno di serializzazione (il manga è infatti attualmente ancora in corso), in Giappone si terrà presto un concerto in cui verranno suonate le musiche di Black Butler, e per celebrare l'evento la sensei ci ha fatto dono di un nuovo, fantastico poster che trovate anche in calce alla notizia.

Certo, difficilmente sarà Sebastian a condurre l'orchestra durante il concerto, ma magari il conduttore sarà in cosplay? Chi può dirlo.

Per ora quel che possiamo fare è attendere ulteriori informazioni sull'evento, e celebrare anche noi la longevità di Black Butler.