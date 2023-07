15 volte in cui Ash non ha voluto catturare un Pokémon! Alcuni vi stupiranno!

Dopo oltre 20 anni, la storia di Ash Ketchum si conclude , con il nostro eroe che arriva finalmente alla Lega, cercando di coronare il sogno di diventare "Maestro Pokémon". Di mostriciattoli, poi, ne ha catturati tantissimi, ma ci sono state volte in cui non c'è riuscito o non ha voluto ingabbiarli in una pokéball. Andiamo a scoprire chi sono!

SEAKING: nell'episodio "Una dolce vittoria" Ash partecipa ad una gara di pesca di Seaking. Nonostante riuscirà a catturarne uno, a malincuore dovrà abbandonare il suo nuovo amico come da regolamento del terneo;

HAUNTER: tutti conoscono il legame che l'allenatore creò con uno scanzonato Haunter a Zafferanopoli. Purtoppo il pokémon, durante la lotta contro la capopalestra Sabrina, si affezionerà a quest'ultima ed Ash deciderà quindi di lasciarlo a lei e non portarlo con sè;

LATIAS e LATIOS: in Pokémon Heroes Ash farà la conoscenza dei due leggendari e li aiuterà a difendere Altomare (ispirata a Venezia) dal Team Rocket. Nonostante la sinergia che si creerà tra i tre, l'allenatore capisce la loro importanza nella difesa della città e rinuncerà a catturarli;

CELEBI: in Pokémon 4ever un gruppo di bracconieri cattura e quasi uccide Celebi. Ash, dopo averlo salvato, decide di lasciar libero il proprio amico, pensando che la cattura e conseguenti lotte potrebbero rappresentare per lui un ulteriore trauma;

HO-Oh: la fenice è il primo leggendario che Ash incontra proprio all'inizio dell'anime. Nonostante lo voglia fronteggiare a tutti i costi, non mostrerà mai una seria intenzione di catturarlo, volendo solo mostrargli le proprie capacità. La fenice al loro successivo incontro, gli lascerà una piuma in segno di amicizia e rispetto

CLEFAIRY: nell'episodio Clefairy e la pietra lunare Ash vuole assolutamente catturare un Clefairy, ma viene fermato da Seymur, che gli fa capire l'importanza di lasciare il pokémon nel suo habitat naturale, il Monte Luna, in cui protegge le pietre lunari. Il giovane decide quindi di abbandonare il proprio obiettivo, ricevendo una grande lezione sul rispetto della natura dei mostriciattoli tascbili;

SOLGALEO: l'allenatore incontra e si prende cura di un Cosmog che soprannomina Nebulino, pur non catturandolo mai. Evolutosi due volte e diventato un potente Solgaleo, lo aiuta a sconfiggere Necrozma, lasciandolo poi andare a malincuore;

LARVITAR: il Professor Elm affiderà ad Ash un uovo di Larvitar che dovrà essere portato sul Monte Argento dalla propria madre. Schiusosi, dopo un'iniziale diffidenza del cucciolo, i due fanno amicizia e arrivati a destinazione, nonostante il forte legame creatosi, l'allenatore capisce che la cosa giusta da fare è lasciare il pokémon con la sua famiglia;

WIMPOD: in Pokémon Sole e Luna Ash libera da una trappola un Wimpod e lo aiuta a tornare dai propri amici. Nonostante il pokémon sia triste nel dividersi dall'allenatore, entrambi decidono di proseguire separatamente, volendosi comunque rincontrare;

BEEDRILL: nell'episodio Caccia ai coleotteri Ash partecipa con l'amico Casey ad un torneo dove il premio è un Beedrill. Dal momento che il Team Rocket ostacolerà Casey nella gara, Ash, uscito vittorioso, deciderà di regalare il pokémon a Casey, che lo ha sempre desiderato;

LUGIA: Ash ha sempre amato e desiderato questo meraviglioso pokémon, che incontra ia in Pokémon Journeys e Pokémon 2000. Però, proprio in quest'ultimo film capisce la pericolosità di catturare una creatura fondamentale per l'equilibrio del mondo. Decide così di rinuncaire al suo desiderio;

SUICUNE: in Pokémon 4ever, l'allenatore e il leggendario si aiuteranno a vicenda varie volte e pur volendo unirsi per intraprendere insieme una nuova avventura, entrambi capiscono i propri doveri e decidono di lasciarsi;

HIPPOPOTAS: in Diamante e Perla Ash aiuterà un Hippopotas a ritrovare la propria famiglia e, nonostante la loro neonata amicizia, lo lascerà libero, rispettando il desiderio del cucciolo di stare con la propria famiglia;

MELOETTA: nell'anime Pokémon Nero e Bianco Ash stringerà un forte legame con Meloetta, ma rinuncerà alla cattura comprendendo il rapporto ancestrale che lega il pokémon con Ridley e la sua stirpe;

LITTEN: nella serie Pokémon Sole e Luna Ash incontrerà un Litten molto aggressivo. Si procurerà molte ferite nel prendersi cura di lui, vedendolo in chiara difficoltà. Capirà poi che il pokémon stava solo cercando di difendere il suo vecchio amico Stoutland. Dopo aver portato loro del cibo, Ash lascia libero Litten, poiché non vuole separarlo dal suo compagno.

C'erano Pokémon di cui non sospettavate la presenza in questa lista? Ora che l'allenatore di Biancavilla non farà più parte dell'anime, per non abbandonarci alla nostalgia, è il momento di conoscerlo ancora meglio scoprendo nuove curiosità su di lui. Per esempio: perché Ash ha iniziato il suo viaggio proprio con Pikachu?