15 cose invecchiate malissimo in Hunter x Hunter

Togashi potrebbe tornare con la pubblicazione del capitolo 401 di Hunter x Hunter, che però sembra ancora lontano. Prendiamo la palla al balzo e andiamo oggi a vedere 15 cose che hanno fatto invecchiare male entrambe le versioni (manga e anime) di questo gioiello.

15: un ritmo altalenante, con archi narrativi che durano decine e decine di episodi, ha sicuramente fatto perdere interesse per l'anime nel corso degli anni

14: molti personaggi davvero interessanti come Kurapika e Leorio vengono messi da parte in favore di Gon e Killua;

13: le soundtrack, importantissime per l'immersività di un prodotto animato, rimangono sempre le stesse, ripetitive. Per intenderci: la sigla "Departure!" di Satoshi Ono ci accompagna per tutti e 148 gli episodi, cambiando giusto qualche parola con il proseguire degli archi narrativi;

12: nell'anime ci sono discutibili censure kid-friendly, mostrando raramente il sangue, per eccedere inutilmente in altre parti come vedremo in seguito;

11: il narratore interrompe la storia continuamente per darci spiegazioni, fino a diventare nauseante nella saga delle formichimere, cosa che spezza la fluidità dell'anime;

10: sempre nella saga sopracitata Gon frequenta Palm, una donna di 22 anni, il che la rende a tutti gli effetti passibile di pedofilia, dal momento che sta uscendo con un bambino;

9: Ging, padre di Gon, mette più volte a rischio la vita del figlio per farlo diventare più forte. Giusto per fare un esempio, invita l'amico Razor a non risparmiarsi contro il bambino, anche nel caso lo dovesse uccidere, rendendolo un pessimo genitore a tratti quasi poco credibile;

8: Gon e Killua, pur essendo bambini, a causa dei loro traumi infantili, si dimostrano non curanti, talvolta, della vita altrui, facendo scelte moralmente discutibili e ambigue;

7: Hisoka prova un'ossessione quasi morbosa verso Gon, con un piacere perverso nello scontrarsi con lui. Il tutto è reso ancor più inquietante dal fatto che Hisoka è un adulto e Gon solo un bambino;

6: alcune formichimera antropomorfe come Zazan hanno outfit insensatamente provocanti, con caratteristiche che potrebbero disturbare gli spettatori più sensibili alla rappresentazione per stereotipi;

5: Podungo è un'altra vittima degli stereotipi, in quanto personaggio di colore, e potrebbe suscitare oggi non poche critiche;

4: alcuni bambini vanno incontro a morti orrende, come Kurt e Reina per mano di una formichimera, forse oltrepassando il limite della violenza per un anime che ha come target giovani ragazzi;

3: Nanika diventa un'arma troppo semplice da utilizzare per forzare la trama e salvare Gon in tantissime situazioni drammatiche, con non poca perplessità del pubblico;

2: il taglio del primo incontro tra Gon e l'hunter Kite sull'isola Balena, che porterà il nostro protagonista ad interessarsi a questo ruolo, non solo toglie nell'anime una parte importante del manga, ma leva tragicità e pathos alla morte di questo personaggio;

1: come non citare, alla fine, le continue interruzioni di Togashi nella serializzazione del suo capolavoro, che hanno ormai suscitato emozioni contrastanti, dall'amore nostalgico per una serie che forse non avrà mai fine e un senso di frustrazione continuo dato proprio da questo fatto.

E voi cosa ne pensate, siete d'accordo su tutti i punti oppure no? Cosa ne sarà di Hunter x Hunter? Fatecelo sapere con un commento.