C-18 di Bellas Cosplay colpisce i fan di Dragon Ball Z

In Dragon Ball Z ci sono pochi personaggi femminili di rilievo. Oltre Bulma, storica protagonista che ha accompagnato i personaggi alla ricerca delle Sette Sfere del Drago fin dal primo capitolo, la maggior parte è stata introdotta nei primi volumi, come Chichi e Lunch. Solo a metà di Dragon Ball Z è stata presentata anche C-18, la cyborg bionda.

La creatura del Dottor Gelo, precedentemente umana, si è ritrovata a scontrarsi con Goku, Vegeta e gli altri protagonisti di Dragon Ball Z durante la saga di Cell per poi essere assorbita dal mostro verde. Dopo essere stata salvata, inizia a cambiare atteggiamento e sarà riconoscente a Crilin che sposerà e con cui avrà una bambina.

L'androide 18 è anche uno dei personaggi femminili più apprezzati di Dragon Ball Z per il suo sex appeal, dai capelli biondi allo sguardo glaciale. Bellas Cosplay ha deciso di vestire i panni del cyborg nel cosplay che vedete in calce. I vestiti ricalcano quelli delle prime apparizioni di C-18 nell'anime, con giacca e gonna di jeans, maglia nera con maniche a fasce alternate bianche e nere, finendo con calze e stivali. Nel caso del cosplay di oggi, maglia e calze sono state realizzate in modo da farle sembrare rotte dopo una battaglia.

