La 18° puntata della nuova serie dedicata ai Pokémon si mostra in un trailer

Nel corso di questi ultimi mesi, la ricca fanbase del franchise Pokémon ha saputo far parlare parecchio di sé, prima con l'arrivo di Pokémon Spada e Scudo e poi con l'uscita di una nuova serie animata ufficiale affiancata da una piccola serie web che recentemente ha saputo far chiacchierare parecchio i fan.

Proprio parlando della nuova produzione animata, le varie puntate per ora rilasciate hanno saputo conquistare il pubblico grazie alle varie scelte prese d'episodio in episodio, tra nuovi Pokémon aggiuntisi al team di Ash e avventure che hanno portato i nostri eroi a viaggiare nelle varie regioni che abbiamo potuto visionare in passato.

Il pubblico è insomma enormemente interessato a scoprire come andranno proseguendo le vicende di Ash e Pikachu e nel corso di queste ultime ore, su Twitter, è stato pubblicato un nuovo video promozionale dedicato alla 18° puntata della serie, video attraverso il quale è possibile visionare varie scene dell'episodio che mettono in mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti, oltre a un intenso combattimento che vedrà Ash impegnato nello scontro che potrebbe permettergli d'ottenere una nuova medaglia.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi ultimi giorni una larga fetta dei fan si è lamentata per l'assenza di Brock e Misty all'interno della serie Pokémon.